Инвалид-колясочник «троллит» Навального 

В рамках передачи "На колесах" на YouTube-канале "Сталингулаг" инвалид-колясочник Александр Горбунов взял интервью у Алексея Навального. В начале выпуска Александр поинтересовался у оппозиционера, где удобнее — на коляске, которую государство заботливо предоставляет всем нуждающимся, или на нарах, которые так же заботливо были предоставлены Навальному. Горбунов добавил, что приветствует всяческие шутки про инвалидов.
Во время интервью Алексей Навальный на коляске попробовал передвигаться по улицам Москвы. Горбунов также успел взять интервью у Артемия Лебедева и Ильи Варламова.