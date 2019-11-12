Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвалид-колясочник «троллит» Навального 

Рамблер 30 минут назад
В рамках передачи "На колесах" на YouTube-канале "Сталингулаг" инвалид-колясочник Александр Горбунов взял интервью у Алексея Навального. В начале выпуска Александр поинтересовался у оппозиционера, где удобнее — на коляске, которую государство заботливо предоставляет всем нуждающимся, или на нарах, которые так же заботливо были предоставлены Навальному. Горбунов добавил, что приветствует всяческие шутки про инвалидов.
Во время интервью Алексей Навальный на коляске попробовал передвигаться по улицам Москвы. Горбунов также успел взять интервью у Артемия Лебедева и Ильи Варламова.
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
Общество , Видео , Александр Горбунов , Алексей Навальный , Артемий Лебедев , Илья Варламов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смерть мозга» НАТО: Макрон сделал подарок РФ
«Смерть мозга» НАТО: Макрон сделал подарок РФ 34
Пивные напитки в России решили сделать крепче
Пивные напитки в России решили сделать крепче 4
Франция решила обвинить Россию заранее
Франция решила обвинить Россию заранее 60
Раскрыта причина гибели мамы с малышкой в Москве
Раскрыта причина гибели мамы с малышкой в Москве 14
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу 369
Видео
Инвалид-колясочник троллит Навального
01:01
Инвалид-колясочник троллит Навального
Общество
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
03:32
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
Политика
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
00:58
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение