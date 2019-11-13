Кота-анархиста изолировали за помощь в побеге другим

В техасском приюте изолировали кота, выпускавшего других кошек на свободу

В техасском приюте для животных Friends For Life в "одиночную камеру" поместили кота по кличке Квилти, который выпускал других питомцев на свободу. Об этом пишет Mirror.

По словам сотрудников приюта, непослушное животное по несколько раз на дню выпускало из специальной комнаты котов, живущих вместе с ним. В итоге было приняло решение изолировать Квилти в иное помещение.

"Квилти не контролирует себя. И у него нет стыда" — говорится на страничке приюта в фейсбуке.

Отмечается, что бездомный кот продолжает искать дом. Многие пользователи потребовали освободить его.

"Он хочет на свободу! Отпустите его!", — возмутилась Mary Meyer.

"О нет. Надеюсь, скоро его заберут из приюта! У меня уже есть две кошки, что является моим текущим максимумом!", — сожалеет Matthew Wilson.

"Боже мой, я бы хотел иметь такого кота", — признался Kodi Young.