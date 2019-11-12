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Сенаторы придумали, как поделить ребёнка при разводе 

Парламентская газета 50 минут назад
В РФ придумали, как поделить ребёнка при разводе
Фото: PIXABAY.COM
Отца или мать, которые не разрешают детям видеться с близкими родственниками или отказываются выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю, смогут наказать штрафом до пяти тысяч рублей или арестом до пяти суток. Такую меру применят, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности, но он всё равно не исполняет предписание судебного акта. Такой законопроект глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов планирует направить на согласование в Правительство 12 ноября.
Поправки предлагается внести в статью 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По ней родитель или другой законный представитель ребёнка несёт административную ответственность, если он не даёт ребёнку видеться с родителями или близкими родственниками, скрывает место нахождения детей помимо их воли или не передаёт детей другому родителю, с которым они должны остаться жить по решению суда. За эти нарушения, совершённые однократно, родителей или опекунов могут наказать административным штрафом в размере 2-3 тысячи рублей.
В 2011 году статью КоАП расширили и ввели более жёсткую ответственность для тех, кто совершает правонарушения повторно. За это можно поплатиться штрафом в размере 4-5 тысяч рублей или административным арестом на срок до пяти суток.
Но на деле эта норма почти не работает, так как ответственность наступает за повторное правонарушение, а в жизни такие действия носят длящийся характер, пояснил Кутепов. «Например, человек не исполняет судебное решение о передаче ребёнка одному из родителей, ему назначают штраф, но ребёнка он всё равно не возвращает. К нему не получается применить норму о повторном нарушении, так как оно будет считаться таковым, если только нарушитель исполнил требование суда, например вернул ребёнка второму родителю, а затем снова нарушил требования судебного акта. Очевидно, что такие ситуации не распространены», — сказал он.
Поэтому Кутепов предложил скорректировать норму, чтобы повышенная ответственность наступала не за повторное правонарушение, а за неисполнение судебных решений по спорам, связанным с детьми, если человек уже привлекался к административной ответственности за перечисленные действия. По мнению сенатора, поправки снимут правовую неопределённость и позволят эффективно привлекать нарушителей к ответственности.
По статистике, полученной сенатором от уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, число обращений граждан по конфликтным ситуациям при расторжении брака в семьях с несовершеннолетними детьми активно растёт: с 62 обращений в 2010 году до 583 обращений в 2018 году. «При этом, по информации от уполномоченного, наиболее актуальными являются обращения граждан о неисполнении судебного решения о передаче ребёнка одному из родителей», — указал парламентарий в пояснительной записке к законопроекту.
По данным Федеральной службы судебных приставов, доля разысканных детей, «похищенных» родителем, не желающим исполнять решение суда об определении места жительства ребёнка, составляет порядка 50 процентов: в 2016 году — 56,5 процента, в 2017 году — 54,5 процента, в 2018 году — 51,6 процента, за пять месяцев 2019 года — 49 процентов.
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Теги:
Общество , Политика , Андрей Кутепов , Совет Федерации
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