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Актёр Савочкин прокомментировал сообщения о своей госпитализации 

RT на русском 2 часа назад
Актёр Савочкин рассказал о своей госпитализации
Фото: ©kino-teatr.ru
Актёр Игорь Савочкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о своей госпитализации.
По его словам, он действительно попал в больницу. Причин 56-летний артист не назвал, добавив, что подробности будут только завтра после анализов.
Савочкин также поблагодарил за беспокойство о его здоровье.
Ранее в СМИ появилась информация, что актёра госпитализировали якобы с подозрением на пневмоторакс.
21 октября актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации.
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Теги:
Общество , Игорь Савочкин , Валентина Талызина
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