Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Панин привязал дочь к батарее из-за мусора в комнате
Фото: РИА Новости
Актер выложил видео в соцсеть, на котором привязывает плачущую дочь Аню к батарее ремнем.
Актер Алексей Панин продолжает эпатировать публику. Несколько часов назад он разместил в своем Instagram видео, на котором якобы жестоко наказывает свою дочь за мусор в комнате.
Алексей тянет плачущую и сопротивляющуюся дочь Аню на кухню, где со словами: «Нюся, кто засрал всю квартиру?» После чего, несмотря на крики ребенка, крепко привязывает ее ремнем к батарее.
Когда девочка садится на пол, отец сообщает дочери, что ей теперь предстоит дождаться бабушку, которая придет и отвяжет ее.
Впрочем, «жестокости» Панина, не раз говорившего, что он любит свою дочь, на этот раз никто из его подписчиков не поверил. В комментариях они пришли к выводу, что это — очередная провокация для злопыхателей.
«Леш, ты че? Так же нельзя с ребенком! Надеюсь, это только для пиара — и не больше!», — написала asyabelka86.
«Ржу, блин», — сообщила anastasiia_zvezda_tvoya.
«Не провоцируйте людей, они уже скоро лопнут от этого… Леша, я сроду роду не поверю в это)) потому что больше жизни ты любишь свою дочь)) Ты очень хороший, сладкий Отец!», — констатировала marina.vorozheykina.
«Дочка молодец, хорошо играет», — оценил пользователь radiomodern.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
ТК «Звезда»: последние новости
Харизматичный и презрительный: актриса рассказала о своей влюбленности в Соколова Харизматичный и презрительный: актриса рассказала о своей влюбленности в Соколова Более 10 тысяч билетов продано на поезда в Крым за два дня Более 10 тысяч билетов продано на поезда в Крым за два дня Фронтовик со знаменитой открытки: не стало ветерана Семена Усачева Фронтовик со знаменитой открытки: не стало ветерана Семена Усачева
Комментарии1 
Теги:
Общество , Алексей Панин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок» 304
Пока вы не уснули: как Украина отомстит России
Пока вы не уснули: как Украина отомстит России 286
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте 59
Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции
Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции 35
Должник зарубил коллектора
Должник зарубил коллектора 96
Видео
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
03:32
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
Политика
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
00:58
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение