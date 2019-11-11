Панин привязал дочь к батарее из-за мусора в комнате

Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил

Актер выложил видео в соцсеть, на котором привязывает плачущую дочь Аню к батарее ремнем.

Актер Алексей Панин продолжает эпатировать публику. Несколько часов назад он разместил в своем Instagram видео, на котором якобы жестоко наказывает свою дочь за мусор в комнате.

Алексей тянет плачущую и сопротивляющуюся дочь Аню на кухню, где со словами: «Нюся, кто засрал всю квартиру?» После чего, несмотря на крики ребенка, крепко привязывает ее ремнем к батарее.

Когда девочка садится на пол, отец сообщает дочери, что ей теперь предстоит дождаться бабушку, которая придет и отвяжет ее.

Впрочем, «жестокости» Панина, не раз говорившего, что он любит свою дочь, на этот раз никто из его подписчиков не поверил. В комментариях они пришли к выводу, что это — очередная провокация для злопыхателей.

«Леш, ты че? Так же нельзя с ребенком! Надеюсь, это только для пиара — и не больше!», — написала asyabelka86.

«Ржу, блин», — сообщила anastasiia_zvezda_tvoya.

«Не провоцируйте людей, они уже скоро лопнут от этого… Леша, я сроду роду не поверю в это)) потому что больше жизни ты любишь свою дочь)) Ты очень хороший, сладкий Отец!», — констатировала marina.vorozheykina.