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«Это отвратительно»: Шнуров раскритиковал Дудя 

Рамблер 44 минуты назад
«Это отвратительно»: Шнуров раскритиковал Дудя
Фото: РИА Новости
Фильм блогера Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха» «плохо сделан как документалка». Об этом лидер группы Ленинград заявил в интервью ведущей программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе.
«Это отвратительно. Мне это не нравится», — подчеркнул Шнуров, говоря о фильме.
Музыкант также напомнил, что три раза «был членом жюри фестиваля документальных фильмов» и «кое-что в них понимает».
«Как стратегия для YouTube — очень круто. Но как зритель, как конечный потребитель, я это смотреть не буду. Потому, что это плохо сделано как документалка», — высказался Шнуров.
Фильм Дудя, рассказывающий о жизни репрессированных в сталинских лагерях на Колыме, был опубликован на YouTube 23 апреля. К 11 ноября он набрал почти 18 миллионов просмотров.
«Рамблер» писал, что ранее телеведущий Владимир Познер отметил, что фильм «Колыма — родина нашего страха» вызвал у него смешанные чувства.
«С одной стороны, раздражение: он снят небрежно, плохо продуман, нуждается в крепкой режиссерской руке. С другой, сам факт его появления — это замечательно», — отметил он.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Владимир Познер , Софико Шеварднадзе , Санкт-Петербург
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