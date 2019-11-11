«Это отвратительно»: Шнуров раскритиковал Дудя

Фильм блогера Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха» «плохо сделан как документалка». Об этом лидер группы Ленинград заявил в интервью ведущей программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе

«Это отвратительно. Мне это не нравится», — подчеркнул Шнуров, говоря о фильме.

Музыкант также напомнил, что три раза «был членом жюри фестиваля документальных фильмов» и «кое-что в них понимает».

«Как стратегия для YouTube — очень круто. Но как зритель, как конечный потребитель, я это смотреть не буду. Потому, что это плохо сделано как документалка», — высказался Шнуров.

Фильм Дудя, рассказывающий о жизни репрессированных в сталинских лагерях на Колыме, был опубликован на YouTube 23 апреля. К 11 ноября он набрал почти 18 миллионов просмотров.

«Рамблер» писал, что ранее телеведущий Владимир Познер отметил, что фильм «Колыма — родина нашего страха» вызвал у него смешанные чувства.