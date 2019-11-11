У актера Савочкина заподозрили пневмоторакс

Актер Игорь Савочкин доставлен в больницу в Москве с подозрением на пневмоторакс. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В настоящее время медики проводят обследование, по результатам которого будет принято решение о госпитализации.

Игорю Савочкину 56 лет, в 2014-2015 годах он вел программу «Теория заговора» на Первом канале. Играл в фильмах и сериалах: «Адмиралъ», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Левиафан», «Домашний арест», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и др.

Пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. Многие пневмотораксы возникают после травмы грудной клетки или как осложнение лечения.