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У актера Савочкина заподозрили пневмоторакс 

Рамблер 1 час назад
У актера Савочкина заподозрили пневмоторакс
Фото: фильм "Ночной дозор"
Актер Игорь Савочкин доставлен в больницу в Москве с подозрением на пневмоторакс. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В настоящее время медики проводят обследование, по результатам которого будет принято решение о госпитализации.
Игорю Савочкину 56 лет, в 2014-2015 годах он вел программу «Теория заговора» на Первом канале. Играл в фильмах и сериалах: «Адмиралъ», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Левиафан», «Домашний арест», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и др.
Пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. Многие пневмотораксы возникают после травмы грудной клетки или как осложнение лечения.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Игорь Савочкин , Москва
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