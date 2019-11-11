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Названо число уволившихся из онкоцентра Блохина после скандала врачей 

Lenta.ru + ещё 7 14 часов назад
Девять врачей уволились из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина после конфликта медиков с новым руководством. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра. Там отметили, что работники написали заявления об уходе по собственному желанию.
Все сотрудники, покинувшие онкоцентр, работали в отделениях химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. «Других уволившихся не было и не планируется», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что на место уволившихся врачей уже приняли троих человек в штат, еще шестеро врачей работают на новом месте по совместительству, а двое сейчас в процессе оформления. Онкоцентр работает в штатном режиме.
О конфликте между сотрудниками центра и новым руководством стало известно в конце сентября. Тогда все онкологи пригрозили увольнением. Медики обвинили начальство, сменившееся летом, в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты якобы содержатся в ужасных условиях. В Минздраве встали на сторону руководства и упрекнули заявивших об увольнении четырех врачей в нарушении врачебной этики. Причиной недовольства врачей называли усиление борьбы с неформальными платежами. Позже Минздрав нашел нарушения в медучреждении.
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Теги:
Общество , Видео , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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