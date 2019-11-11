Названо число уволившихся из онкоцентра Блохина после скандала врачей

Девять врачей уволились из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина после конфликта медиков с новым руководством. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра. Там отметили, что работники написали заявления об уходе по собственному желанию.

Все сотрудники, покинувшие онкоцентр, работали в отделениях химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. «Других уволившихся не было и не планируется», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что на место уволившихся врачей уже приняли троих человек в штат, еще шестеро врачей работают на новом месте по совместительству, а двое сейчас в процессе оформления. Онкоцентр работает в штатном режиме.