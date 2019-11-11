Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина

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Из онкоцентра им. Блохина после конфликта уволились девять сотрудников 

ТАСС 55 минут назад
Девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина написали заявления по собственному желанию после конфликта в онкоцентре. Больше заявлений на увольнение не поступало, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе центра.
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В сентябре 26 врачей Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, который входит в состав НМИЦ онкологии им. Блохина, подготовили заявления об увольнении и разместили в Youtube ролик с требованием отстранить нового директора НИИ Светлану Варфоломееву, обеспечить прозрачность начисления зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. После этого комиссия Минздрава РФ провела проверку в НИИ и не нашла оснований для увольнения нового директора, а также серьезных финансовых нарушений в деятельности центра.
"Девять уволившихся [после конфликта] по собственному желанию сотрудников двух отделений — химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга.
Других уволившихся не было и не планируется", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на место уволившихся врачей приняты трое штатных сотрудников, еще шестеро врачей работают на новом месте как совместители и двое — в процессе оформления.
"Сотрудники этих отделений [химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга], а также остальные 139 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии и 3500 сотрудников всего онкоцентра работают в штатном режиме", — уточнили в НМИЦ онкологии им. Блохина.
После размещения врачами обращения в Youtube директор НМИЦ онкологии им. Блохина Иван Стилиди отмечал, что недовольство врачей может быть связано с ужесточением производственной дисциплины, а также с тем, что новый директор НИИ Варфоломеева, назначенная в июне 2019 года, обратила внимание на конфликт интересов в ситуации, когда врач является учредителем благотворительного фонда. Комиссия Минздрава РФ в ходе проверки выявила ряд нарушений, касающихся обеспечения качества и безопасности лечебного процесса в период до середины 2019 года, неправильное ведение историй болезни, отсутствие необходимой медицинской документации.
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Теги:
Общество , Видео
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