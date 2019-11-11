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В Мосгордуме изучат ситуацию со спектаклем по мотивам «Чиполлино» 

РИА Новости 38 минут назад
Мосгордуму всколыхнула история с «Чиполлино»
Фото: © АГН "Москва" / Сергей Киселев
В Мосгордуме изучат ситуацию с недопуском на фестиваль любительских театров в Москве спектакля по мотивам сказки Джанни Родари "Чиполлино", сообщил глава комиссии МГД по культуре и массовой коммуникациям Евгений Герасимов.
В Москве запретили детский спектакль по мотивам сказки о Чиполлино
Ранее сообщалось, что спектакль по мотивам "Чиполлино" театральной студии, действующей при Московском Лианозовском театре, не был допущен к показу на площадке центра культуры "Сцена" в рамках театрального фестиваля. После начала фестиваля директор "Сцены" Анжелика Петрова сообщила, что от спектакля отказались, потому что такое "нельзя показывать на сцене государственного учреждения".
В понедельник состоялось заседание комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, на котором депутат МГД Дмитрий Локтев высказался по поводу этой истории.
"Я считаю, что это недопустимо, что снимаются вроде бы безобидные спектакли… Мы не должны это так оставлять", — сказал Локтев.
В свою очередь председатель комиссии сказал, что разберется в ситуации.
"Мы изучим эту ситуацию, что имел право сделать фестиваль, и что имела право сделать площадка. Нужно посмотреть, и вернемся к этому вопросу", — сказал Герасимов.
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Теги:
Общество , Москва
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