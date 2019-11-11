В Третьяковке ответили на скандал с кормящей матерью

В Третьяковке сожалеют об инциденте с кормящей женщиной в одном из залов

В Государственной Третьяковской галерее заявили, что сожалеют по поводу того, что одна из смотрительниц музея попросила покинуть зал экспозиции женщину, кормившую ребенка грудью.

Ранее москвичка Полина Хлынова написала в Instagram, что 20 октября в Третьяковской галерее смотрительница одного из залов попросила ее покинуть музей из-за того, что она кормила ребенка грудью. По словам Хлыновой, в процессе кормления она использовала специальный капюшон на рюкзаке, скрывающий голову малыша, и в целом "не делала из этого перформанс". Однако смотрительница музея настояла на том, что нужно покинуть помещение из-за "недопустимости происходящего".

"На днях в залах Третьяковской галереи произошел случай — смотрительница попросила маму с младенцем покинуть зал экспозиции из-за того, что та кормила грудью во время экскурсии. Третьяковская галерея сожалеет о случившемся. После недавнего инцидента был проведен дополнительный инструктаж сотрудников музея", — говорится на странице музея в Instagram.

Как отметили в Третьяковской галерее, в ближайшее время в музее сделают таблички, указывающие на зоны, отведенные для кормления.