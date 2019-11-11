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Раскритиковавшего федеральное ТВ Галкина назвали «русским Зеленским» 

Ura.Ru + ещё 1 2 часа назад
Галкина назвали «русским Зеленским»
Фото: ТАСС
Шоумен и комик Максим Галкин вполне может начать свою политическую карьеру и стать «российским аналогом» украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал блогер Кирилл Шулика.
«Я Макса Галкина малость знаю, есть общие знакомые к тому же. Так вот если чокнуться вместе с блогерами и искать Зеленского в России, то Галкин на эту роль подходит. Но только в парадигме политического кругозора блогеров. У Галкина хорошее образование, нет замшелости. Но только вот при транзите власти кругозор блогеров никто волновать не будет. Зеленский же в реальности для России это вероятный вариант, второй после казахского варианта транзита. Только вот в Зе главное не то, что он артист и КВНщик, а то, что еще пару лет назад президентом себя не видел даже он сам. Вот что тут главное…», — написал он в своем telegram-канале.
Также Шулика пояснил, что у супруги Галкина — примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой — схожие с ним политические взгляды.
«У Аллы примерно такие же взгляды, она идеологически, а не за деньги была в партии Прохорова», — подчеркнул Шулика.
Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении 10 ноября. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить». Кроме того, Галкин признался, что его «достало», что на российском ТВ постоянно обсуждают Украину и политическую жизнь этой страны, напоминает «Царьград». Журналист Владимир Познер поддержал комика, но добавил, что на Первом канале цензуры нет. А вот телеведущие Владимир Соловьев, Артем Шейнин и Дмитрий Киселев с высказыванием юмориста категорически не согласились.
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Теги:
Общество , Владимир Зеленский , Владимир Познер , Дмитрий Киселев , Владимир Соловьев , Кирилл Шулика , Артем Шейнин , Максим Галкин , Алла Пугачева , Царьград ТВ
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