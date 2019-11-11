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Опрос показал отношение россиян к смертной казни 

News.ru 2 часа назад
Опрос показал отношение россиян к смертной казни
Фото: РИА Новости
Более половины жителей РФ считают применение смертной казни допустимым, в случае совершения некоторых преступлений.
Об этом говорят результаты исследования, проведённое Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно им, 68% россиян допускают применение казни за совершение преступления сексуального характера против несовершеннолетних. К слову, в 2012 году такого мнения придерживались 72% респондентов.
За вынесение смертного приговора в случае совершения убийства высказались 57% опрошенных. 53% россиян считают допустимым применение смертной казни за терроризм, 52% — за изнасилование.
Ранее News.ru писал о том, что жительница США обратилась к президенту страны Дональду Трампу с просьбой о помиловании Дэниела Льюиса Ли, приговорённого к смертной казни за убийство трёх человек.
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Теги:
Общество , Криминал , Социология , США , Дональд Трамп , Фонд "Общественное мнение"
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