Опрос показал отношение россиян к смертной казни

Более половины жителей РФ считают применение смертной казни допустимым, в случае совершения некоторых преступлений.

Об этом говорят результаты исследования, проведённое Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно им, 68% россиян допускают применение казни за совершение преступления сексуального характера против несовершеннолетних. К слову, в 2012 году такого мнения придерживались 72% респондентов.

За вынесение смертного приговора в случае совершения убийства высказались 57% опрошенных. 53% россиян считают допустимым применение смертной казни за терроризм, 52% — за изнасилование.