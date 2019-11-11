Харизматичный и презрительный: актриса рассказала о своей влюбленности в Соколова

Фанат Наполеона всегда был харизматичен и влюблял в себя молодых девушек, отметила Юлия Ауг.

Актриса и режиссер Юлия Ауг заявила, что была влюблена в доцента СПбГУ Олега Соколова еще в прошлом веке, когда они оба увлекались реконструкторством.

Как рассказала Ауг изданию «Фонтанка», фанат Наполеона уже тогда отличался нарциссизмом и влюблял в себя молодых девушек. Дело было в 1990-х годах в Ленинградской области . Соколов виртуозно владел верховой ездой, его называли «главным французом».

«Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жесткий», — рассказала актриса.

По ее словам, Соколов был сумасшедшим, но именно это и импонировало девушкам.

«Мне нравилась эта презрительная сила. И я начала кокетничать и строить глазки. Совершенно не отдавая себе отчета», — добавила Ауг.

Актриса отметила, что дни ее молодости почти стерлись из памяти, чувства умерли, но когда она прочитала про историка, которого выловили из реки с женскими руками в рюкзаке, по имени Олег Соколов, она узнала своего старого знакомого и ужаснулась.

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября после того, как он оказался в реке Мойке, пытаясь утопить пакет с отрубленными руками своей убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Спустя два дня суд арестовал историка до 8 января 2020 года.