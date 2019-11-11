Умер Роман Хрущ

Умер режиссер Роман Хрущ

Режиссер, сценарист и оператор Роман Хрущ умер на 60-м году жизни, сообщается в понедельник на сайте Союза кинематографистов России.

"На 60-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера, сценариста, оператора Хруща Романа Борисовича", — говорится в сообщении.

Хрущ окончил ВГИК по специальности режиссер-оператор документального кино. Он поставил такие игровые фильмы, как "Печорин", "Черный баран", "Фарт", "Крестик-и-нолик" (киноальманах "Два солдатика бумажных"), "Анестезия", "Фильм о тебе".