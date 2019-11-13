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Минкультуры попросили выкупить архив Колчака 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Минкультуры попросили выкупить архив Колчака
Фото: public domain
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо в Министерство культуры с просьбой выделить средства на покупку архива адмирала Александра Колчака.
В обращении, адресованном министру культуры Владимиру Мединскому, Власов, ссылаясь на данные СМИ, сообщает, что 21 ноября в парижском аукционном доме Drouot продадут с молотка архив одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны адмирала Александра Колчака.
Собрание содержит письма, книги, фотографии и другие артефакты, которые, по мнению Власова, представляют историческую ценность для России.
«Подобные коллекции должны находиться в отечественных музеях, а не храниться у частных коллекционеров. Со своей стороны опасаюсь, что данный бесценный архив навсегда станет утраченным для будущих поколений», — передает RT текст обращения депутата.
Чтобы вернуть архив в Россию, Власов попросил Министерство культуры найти деньги средства на его приобретение.
По мнению депутата, средства можно позаимствовать из субсидий на отечественные кинофильмы, которые не обладают такой культурной и исторической ценностью, как документы Колчака.
Напомним, в июле 2017 года мемориальную доску адмиралу Колчаку демонтировали коммунальные службы Санкт-Петербурга. В январе 2017 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск горожан и признал незаконным постановление городского правительства об установке мемориальной доски адмиралу Колчаку.
В январе 2018 года неизвестные демонтировали мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в Екатеринбурге, табличка размещалась на доме по ул. Февральской революции 9, где находится кафе-музей «Демидов».
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Теги:
Общество , Гражданская война , Василий Власов , Владимир Мединский , Александр Колчак , Минкультуры , Госдума
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