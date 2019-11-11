В РПЦ рассказали об интернет-зависимости

В РПЦ обвинили родителей в интернет-зависимости своих детей

Родители виноваты в том, что их дети стали зависимыми от интернета и гаджетов, считает глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов

"Молятся Господу: отврати моего ребёнка от интернета, от игрушек… У меня всегда вопрос: а кто купил игрушки? «А он просил!» А бритву не просил поиграть?" — сказал отец Димитрий в эфире радиостанции «Радонеж».

Он считает, что интернет-зависимость является болезнью, от которой нужно лечиться.

Как ранее писал News.ru, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила об открытии первой в стране специализированной клиники для лечения игровой зависимости. Её персонал будет помогать игрокам в возрасте от 13 до 25 лет.