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В РПЦ обвинили родителей в интернет-зависимости своих детей 

News.ru 1 час назад
В РПЦ рассказали об интернет-зависимости
Фото: РИА Новости
Родители виноваты в том, что их дети стали зависимыми от интернета и гаджетов, считает глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
"Молятся Господу: отврати моего ребёнка от интернета, от игрушек… У меня всегда вопрос: а кто купил игрушки? «А он просил!» А бритву не просил поиграть?" — сказал отец Димитрий в эфире радиостанции «Радонеж».
Он считает, что интернет-зависимость является болезнью, от которой нужно лечиться.
Как ранее писал News.ru, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила об открытии первой в стране специализированной клиники для лечения игровой зависимости. Её персонал будет помогать игрокам в возрасте от 13 до 25 лет.
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Теги:
Общество , Димитрий Смирнов , РПЦ
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