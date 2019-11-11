Акунин отказался убрать ссылки на труды доцента-убийцы

Писатель Борис Акунин призвал не смешивать личность доцента СПбГУ Олега Соколова , который убил студентку, а затем расчленил ее, и его вклад в науку, отказавшись убирать из своей книги упоминание его работ. Об этом Акунин написал в своем аккаунте в Facebook

«Субъект — это одно, а его вклад в науку, или в культуру, или в искусство — совсем другое. Если талантливый художник или просто хороший профессионал еще и приличный человек, это замечательно. А если он последняя сволочь или даже чудовище, это очень прискорбно, но его работу — для меня — не перечеркивает», — отметил писатель (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также заявил, что для него «не перестали существовать песни Майкла Джексона , когда он узнал про него всякое разное».

«Книжка у монстра полезная. Ссылка останется», — подчеркнул Акунин.

Как писал «Рамблер», Олег Соколов — автор многочисленных работ по военной истории Европы XVII — начала XIX веков, специализировался на изучении Наполеона. Его научная и общественная деятельность была отмечена французским орденом Почетного легиона. 9 ноября спасатели достали 63-летнего доцента СПбГУ из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки. По предварительным данным, Соколов пытался утопить останки своей 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, но был пьян и упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым.