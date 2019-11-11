Раскрыты планы победителей конкурса «Лидеры России»

Победители конкурса «Лидеры России» займутся реализацией социальных проектов

Победители двух сезонов конкурса «Лидеры России» встретились на образовательной сессии клуба «Эльбрус», на ней было выдвинуто 36 новых социальных проектов, лучшие их которых планируется реализовать в 2020 году, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Клуб «Эльбрус» является сообществом победителей конкурса «Лидеры России», пояснила председатель клуба, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», директор департамента кадровой политики и развития персонала министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.

«Сейчас в портфеле клуба 8 активных проектов и сегодня мы отбираем инициативы на 2020 год. У нас на данный момент заявлено 36 новых проектов, и сложно из них выбрать лучшие. Меня радует, что проекты, которые не попадают в портфель клуба, ребята не оставляют, а продолжают реализовывать их, поддерживая друг друга, потому что сообщество победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» — это очень устойчивые горизонтальные связи. Более 20 тысяч человек за прошлый год приняли участие в наших проектах», — сказала Дьяконова.

В пресс-службе пояснили, что один из проектов под названием «Будь в курсе» направлен на информирование лиц «серебряного» возраста. Над проектом работает команда из более чем 30 человек в четырех регионах, которая помогает пенсионерам повысить финансовую грамотность, знание законодательства.