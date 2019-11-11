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Победители конкурса «Лидеры России» займутся реализацией социальных проектов 

Rambler News Service + ещё 4 3 часа назад
Раскрыты планы победителей конкурса «Лидеры России»
Фото: РИА Новости
Победители двух сезонов конкурса «Лидеры России» встретились на образовательной сессии клуба «Эльбрус», на ней было выдвинуто 36 новых социальных проектов, лучшие их которых планируется реализовать в 2020 году, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Клуб «Эльбрус» является сообществом победителей конкурса «Лидеры России», пояснила председатель клуба, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», директор департамента кадровой политики и развития персонала министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.
«Сейчас в портфеле клуба 8 активных проектов и сегодня мы отбираем инициативы на 2020 год. У нас на данный момент заявлено 36 новых проектов, и сложно из них выбрать лучшие. Меня радует, что проекты, которые не попадают в портфель клуба, ребята не оставляют, а продолжают реализовывать их, поддерживая друг друга, потому что сообщество победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» — это очень устойчивые горизонтальные связи. Более 20 тысяч человек за прошлый год приняли участие в наших проектах», — сказала Дьяконова.
В пресс-службе пояснили, что один из проектов под названием «Будь в курсе» направлен на информирование лиц «серебряного» возраста. Над проектом работает команда из более чем 30 человек в четырех регионах, которая помогает пенсионерам повысить финансовую грамотность, знание законодательства.
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Теги:
Общество , Минэкономразвития
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