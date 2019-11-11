Названа смертельная доза водки

В Минздраве назвали смертельную дозу водки

«Если европейцы как-то равномерно на неделю распределяют, что, может быть, метаболически не очень полезно, но, по крайней мере, не дает таких серьезных пьянок, то россияне потребляют по праздникам, по выходным очень много. По крайней мере, раньше это было таким основным паттерном. То есть литр водки и так далее. Не каждый раз удается пережить такие серьезные пьянки. То есть литр водки, например, это смертельно опасная доза», — сказала Халтурина.

По ее словам, в России существует проблема не столько высокого потребления алкоголя, сколько потребления крепкого алкоголя, которое «дает такие экстремальные формы опьянения, поскольку просто этанола поглощается больше за раз».

«Действительно в этом плане у нас больше людей, которые выпивают очень много за раз из-за того, что они пьют крепкие напитки, и из-за этого получаются достаточно неприглядные пьянки. В целом по объемам (потребления алкоголя. — RNS) потихонечку начинаем отступать с первых мест», — отметила эксперт.

Эксперт Минздрава также отметила, что «Европейский регион Всемирной организации здравоохранения , куда входит Россия, — это самый пьющий регион». Однако в России наряду с другими странами Европы наблюдалось значительное снижение потребления алкоголя.

«Несмотря на то, что Россия покинула самые первые места, все равно остается потребление достаточно высоким. Необходимо продолжать ограничительную политику в области алкоголя, чтобы добиваться дальнейшего снижения. Повышение акцизов, прежде всего, и цен на крепкие алкогольные напитки параллельно с контролем нелегального алкоголя. Это основное», — сказала Халтурина.

Она также подчеркнула, что россияне становятся более сознательными, снижается количество людей, которые потребляют алкоголь в больших количествах.

«Сейчас такой тренд, что граждане становятся более сознательными, несколько меньше людей, которые пьют отчаянно, в больших количествах. И важно просто поддерживать такую ограничительную политику, не давать никаких послаблений, чтобы этот тренд просто не сбился…Общество меняется достаточно сильно, особенно за счет молодежи. Если раньше молодежь проводила время, отдыхала культурно чаще в основном при помощи потребления алкоголя, то сейчас часто какие-то цифровые, другие виды досуга занимают это место», — заявила Халтурина.