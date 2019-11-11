Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минздраве назвали смертельную дозу водки 

Rambler News Service + ещё 7 2 часа назад
Названа смертельная доза водки
Фото: РИА Новости
Россияне потребляют алкоголь неравномерно в отличие от европейцев, в выходные и праздники жители нашей страны могут выпить в среднем литр водки, такая доза является смертельно опасной, заявила RNS заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина. Так эксперт прокомментировала данные Организации экономического сотрудничества и развития, о вхождении России в десятку стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения.
«Если европейцы как-то равномерно на неделю распределяют, что, может быть, метаболически не очень полезно, но, по крайней мере, не дает таких серьезных пьянок, то россияне потребляют по праздникам, по выходным очень много. По крайней мере, раньше это было таким основным паттерном. То есть литр водки и так далее. Не каждый раз удается пережить такие серьезные пьянки. То есть литр водки, например, это смертельно опасная доза», — сказала Халтурина.
По ее словам, в России существует проблема не столько высокого потребления алкоголя, сколько потребления крепкого алкоголя, которое «дает такие экстремальные формы опьянения, поскольку просто этанола поглощается больше за раз».
«Действительно в этом плане у нас больше людей, которые выпивают очень много за раз из-за того, что они пьют крепкие напитки, и из-за этого получаются достаточно неприглядные пьянки. В целом по объемам (потребления алкоголя. — RNS) потихонечку начинаем отступать с первых мест», — отметила эксперт.
Эксперт Минздрава также отметила, что «Европейский регион Всемирной организации здравоохранения, куда входит Россия, — это самый пьющий регион». Однако в России наряду с другими странами Европы наблюдалось значительное снижение потребления алкоголя.
«Несмотря на то, что Россия покинула самые первые места, все равно остается потребление достаточно высоким. Необходимо продолжать ограничительную политику в области алкоголя, чтобы добиваться дальнейшего снижения. Повышение акцизов, прежде всего, и цен на крепкие алкогольные напитки параллельно с контролем нелегального алкоголя. Это основное», — сказала Халтурина.
Она также подчеркнула, что россияне становятся более сознательными, снижается количество людей, которые потребляют алкоголь в больших количествах.
«Сейчас такой тренд, что граждане становятся более сознательными, несколько меньше людей, которые пьют отчаянно, в больших количествах. И важно просто поддерживать такую ограничительную политику, не давать никаких послаблений, чтобы этот тренд просто не сбился…Общество меняется достаточно сильно, особенно за счет молодежи. Если раньше молодежь проводила время, отдыхала культурно чаще в основном при помощи потребления алкоголя, то сейчас часто какие-то цифровые, другие виды досуга занимают это место», — заявила Халтурина.
Ранее Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что Россия вошла в десятку стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения среди государств-членов ОЭСР и стран партнеров, следует из доклада Health at a Glance 2019. В докладе приводятся данные на 2017 год. В России потребление алкоголя по данным на 2017 год составляет 11,1 л., говорится в докладе.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Rambler News Service: последние новости
В Новосибирске унизили школьницу за отказ сдать деньги на чаепитие В Новосибирске унизили школьницу за отказ сдать деньги на чаепитие Россия вошла в топ-10 самых «пьющих» стран Россия вошла в топ-10 самых «пьющих» стран Скворцова назвала долю привившихся от гриппа россиян Скворцова назвала долю привившихся от гриппа россиян
Комментарии 
Теги:
Общество , Дарья Халтурина , Минздрав РФ , ВОЗ , ОЭСР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки 35
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
В центре Москвы задержаны вооруженные люди 10
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено 2
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue 3
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
02:19
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
В мире
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
03:08
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Происшествия
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
01:48
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
Происшествия Статьи
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
04:00
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
Политика Наука и техника
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
01:24
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Происшествия
Польша отказалась сближаться с Россией
00:54
Польша отказалась сближаться с Россией
В мире Европа
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение