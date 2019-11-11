Соловьев не поверил в состояние аффекта у Соколова

Соловьев не поверил в состояние аффекта у расчленившего девушку доцента Соколова

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал опубликованные в СМИ подробности дела об убийстве 24-летней выпускницы Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в котором сознался доцент этого вуза историк Олег Соколов

«Профессор Соколов убил и расчленил несчастную девушку. Попытался избавиться от тела. Будучи пьяным свалился в реку. Был выловлен из Мойки с фрагментами тела жертвы. Какая явка с повинной? Куда он явился? Теперь отделение полиции на дне Мойки?» — задается вопросом Соловьев на своей странице в Instagram.

«Все эти сказки, что он собирался в костюме Наполеона покончить с собой в Петропавловской крепости, — полнейшая чушь. Хотел бы покончить, не стал бы избавляться от тела убитой», — подчеркнул телеведущий.

«Придумывают ему еще состояние аффекта! Ревновал! Договорились до того, что помягче надо к профессору, учитывая его научные заслуги! Какого аффекта? Убил в четверг. А в пятницу принимал гостей, где-то в квартире спрятав труп убитой. В субботу пошел избавляться от трупа. Все это время был в состоянии аффекта? Совсем с дуба рухнули», — возмутился Соловьев.

«Этот Соколов — убийца. С задокументированной историей жестокого отношения к женщинам. Ему слишком многое сходило с рук. Уверовал в свою безнаказанность и исключительность. И никакой он не Сир, никакой не Наполеон. Всю жизнь Соколов из себя корчил Наполеона, а так про него ничего и не понял. Не вышел из Соколова Наполеон, оказался профессор мерзким убийцей. И никакого снисхождения он не заслуживает», — заключил журналист.

По информации «Фонтанки», адвокаты Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. Таким образом он хотят переквалифицировать дело со 105-й статьи на 107-ю — «Убийство в состоянии аффекта», которая допускает квалифицировать убийство со смягчающими обстоятельствами из-за ссоры, ревности, мести или зависти.

Издание отмечает, что для того чтобы доказать длительную психотравмирующую ситуацию, которая предшествовала убийству, необходимо «аморальное поведение потерпевшего». По мнению автора публикации, в таком случае не исключено, что адвокаты доцента попробуют очернить репутацию жертвы.

Статья 107 УК предусматривает исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до трех лет.

В случае если следствие останется на первоначальной версии, Соколов сможет избежать пожизненного срока, если экспертиза докажет посмертное расчленение тела Анастасии Ещенко. Глумление над трупом не свидетельствует об убийстве с особой жестокостью, поясняет издание.

Также уточняется, что Соколов признал сам факт убийства, но от поспешного рассказа о мотивах отказался, пользуясь 51-й статьей Конституции.

После избрания меры пресечения, намеченного на 11 ноября, Соколову назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Признание его невменяемым или отправка на применение принудительных мер медицинского характера в планы защиты не входит, уточняют источники «Фонтанки».

«Это поставит под сомнение ученую квалификацию Соколова и уровень образования, которое получали студенты», — предположили они.

Напомним, доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной и сознался в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, с которой, как сообщают СМИ, он состоял в отношениях.

Как сообщала пресса со ссылкой на источники, тело девушки два дня лежало в его квартире, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.

В воскресенье Соколов был допрошен следователями. Доцент признает вину в совершении преступления.