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Онищенко упрекнул Малахова в пропаганде пьянства 

Рамблер 2 часа назад
Онищенко упрекнул Малахова в пропаганде пьянства
Фото: РИА Новости
Кино, разговоры о возвращении пива на стадионы и посиделки у Андрея Малахова — среди причин, по которым Россия в десятке самых пьющих стран, заявил радио «Говорит Москва» депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала рейтинг стран, жители которых употребляют наибольшее количество алкоголя. Россия стала в нем девятой.
«Надо концепцию алкогольной политики, которая была подписана в 2009 году, выполнять», — прокомментировал это бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
В числе того, что еще следует делать, он упомянул повышение цен на водку, а понижение — на посещение детьми стадионов и бассейнов. Также, по словам парламентария, следует перестать снимать фильмы, в которых «на каждом шагу глушат водяру», и прекратить гнусные инсинуации о возвращении пива на стадионы.
«Эти инсинуации исходят от Министерства спорта и от (Российского. — Прим. ред.) футбольного союза», — уверен он.
Наконец, Онищенко призвал «так называемую духовную богему», певцов, актеров и композиторов, перестать пропагандировать пьянство на «посиделках, которые там (Андрей. — Прим. ред.) Малахов ведет».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Геннадий Онищенко , Андрей Малахов , Минспорта , Госдума , ОЭСР , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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