Онищенко упрекнул Малахова в пропаганде пьянства

Ранее, как сообщал «Рамблер», Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала рейтинг стран, жители которых употребляют наибольшее количество алкоголя. Россия стала в нем девятой.

«Надо концепцию алкогольной политики, которая была подписана в 2009 году, выполнять», — прокомментировал это бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

В числе того, что еще следует делать, он упомянул повышение цен на водку, а понижение — на посещение детьми стадионов и бассейнов. Также, по словам парламентария, следует перестать снимать фильмы, в которых «на каждом шагу глушат водяру», и прекратить гнусные инсинуации о возвращении пива на стадионы.

«Эти инсинуации исходят от Министерства спорта и от (Российского. — Прим. ред.) футбольного союза», — уверен он.

Наконец, Онищенко призвал «так называемую духовную богему», певцов, актеров и композиторов, перестать пропагандировать пьянство на «посиделках, которые там (Андрей. — Прим. ред.) Малахов ведет».