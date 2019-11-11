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В России более 55 миллионов человек привились от гриппа 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Названо число россиян, привившихся от гриппа
Фото: РИА Новости
Более 55 миллионов человек в России привиты от гриппа по состоянию на 8 ноября, это составляет 38% населения страны, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек — это более 38% населения. В том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин", — сказала Скворцова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Она уточнила, что помимо государственных закупок, активное участие в прививочной компании принимают работодатели. Так, по ее данным, компании привили уже более 4,3 миллионов человек за счет собственных средств.
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Теги:
Общество , Другое , Вероника Скворцова , Владимир Путин
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