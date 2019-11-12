Якутские пастухи спасли заблудившегося фламинго

Якутские пастухи обнаружили и спасли заблудившегося фламинго

Якутии на озере в Нюрбинском районе обнаружили фламинго. Местные пастухи спасли экзотическую птицу, случайно залетевшую в регион, и отвезли ее в ветеринарную клинику. Там ей оказали необходимую помощь — накормили, поставили уколы и дали витамины.

Предполагают, что птица отбилась от стаи и сбилась с курса. В последний раз в Якутии такое случалось 30 лет назад, отмечает телеканал "Россия 24". В местном зоопарке "Орто Дойду" пояснили, что заявок о передачи фламинго в администрацию не поступало, но приютить нового гостя они все равно готовы.