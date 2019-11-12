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Якутские пастухи обнаружили и спасли заблудившегося фламинго 

Вести.Ru + ещё 10 3 часа назад
Якутские пастухи спасли заблудившегося фламинго
Фото: www.vesti.ru
В Якутии на озере в Нюрбинском районе обнаружили фламинго. Местные пастухи спасли экзотическую птицу, случайно залетевшую в регион, и отвезли ее в ветеринарную клинику. Там ей оказали необходимую помощь — накормили, поставили уколы и дали витамины.
Предполагают, что птица отбилась от стаи и сбилась с курса. В последний раз в Якутии такое случалось 30 лет назад, отмечает телеканал "Россия 24". В местном зоопарке "Орто Дойду" пояснили, что заявок о передачи фламинго в администрацию не поступало, но приютить нового гостя они все равно готовы.
"Так как птица фламинго на территории Российской Федерации не обитает и находится в Красной книге Российской Федерации, то судьбу решает Управление Росприроднадзора. И в дальнейшем при согласовании отлова данной птицы — мы направим птицу либо в природный парк "Живые алмазы", либо в зоопарк "Орто Дойду", — заявил Герасим Парников, руководитель Нюрбинского комитета охраны природы.
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