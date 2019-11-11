Симоньян предложила Моралесу работу

Симоньян предложила экс-президенту Боливии Моралесу работу на RT

Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян предложила новую работу заявившему об уходе с поста президента Эво Моралесу . Об этом он написала в Telegram-канале.

Симоньян предложила Моралесу увлекательную работу. В частности, она хочет, чтобы он стал телеведущим на испанском RT.

"А там еще глядишь, как судьба вырулит", — подчеркнула Симоньян.

В качестве примера она привела бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа , который работает ведущим на телеканале RT на испанском языке. Он ведет политическое ток-шоу "Разговор с Корреа".

20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес заявил, что покидает пост лидера страны.