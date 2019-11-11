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Симоньян предложила экс-президенту Боливии Моралесу работу на RT 

Газета.Ru 1 час назад
Симоньян предложила Моралесу работу
Фото: Газета.Ru
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян предложила новую работу заявившему об уходе с поста президента Эво Моралесу. Об этом он написала в Telegram-канале.
Симоньян предложила Моралесу увлекательную работу. В частности, она хочет, чтобы он стал телеведущим на испанском RT.
"А там еще глядишь, как судьба вырулит", — подчеркнула Симоньян.
В качестве примера она привела бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа, который работает ведущим на телеканале RT на испанском языке. Он ведет политическое ток-шоу "Разговор с Корреа".
20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес заявил, что покидает пост лидера страны.
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Теги:
Общество , Маргарита Симоньян , Рафаэль Корреа , Эво Моралес , Russia Today , Боливия
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