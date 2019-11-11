Соловьев резко высказался о главе офиса Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о руководителе офиса президента Украины Андрее Богдане после его заявления о роли украинцев в "поднятии всего мира".
Ранее Богдан заявил, что до 1917 года на Украине жили 70 миллионов человек, которые позже переселились в Канаду, США, Бразилию, Аргентину и Польшу, "подняв" при этом весь мир. Руководитель администрации Зеленского подчеркнул, что все эти государства в последствии стали аграрными, и теперь они гордятся тем, что "украинцы владеют у них землей".
"Тяжело больной гражданин этот Богдан", — написал Соловьев в телеграм-канале, прикрепив запись с цитатой главы офиса президента этой страны.
На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории государства. Так, согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. А по мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже до нашей эры стали "индивидуалистами".