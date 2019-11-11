Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых

Гимнастка Верона ван де Лер в 14 лет завоевала серебро чемпионата мира и Европы, еще через год была признана лучшей спортсменкой Нидерландов . Но ссоры с тренером и семьей привели к тому, что ее результаты стали снижаться, и со спортом пришлось завязать. Она осталась без денег, работы и дома. Тогда Верона начала сниматься в порно. «Лента.ру» — о крутом повороте в жизни Ван де Лер.

«Это разрушит всю твою жизнь»

В 2011 году 26-летняя Ван де Лер оказалась бездомной. Родители были против ее нового ухажера с криминальным прошлым и выгнали обоих из дома. Поначалу у парочки еще оставались сбережения, но они быстро закончились. Верона просилась обратно, но родители сменили дверные замки и заявили, что пора бы ей начать жить своей жизнью.

С работой у обоих не ладилось, и Верона вместе с парнем начала бродяжничать, ночуя в машине. Летом большую часть времени они проводили на городских пляжах (где можно было бесплатно помыться), а вот зимой приходилось нелегко: за ночь автомобиль покрывался льдом, и пара замерзала от холода.

Гимнастка рассказывала, что сложнее всего было справляться с голодом. Утром Верона шла в супермаркет, где раздавали остатки еды бездомным. Иногда она могла урвать кусок сыра и колбасы, но чаще ей доставались хлеб и банка арахисового масла. Этим они питались неделю.

«Мне казалось, я знаю, что такое голод. Во время занятий гимнастикой я постоянно сидела на диетах, ведь нас заставляли следить за весом. Но это было в десять раз хуже», — признавалась Ван де Лер.

Однажды спортсменка пришла в супермаркет и спрятала кусок сыра под курткой, решив любым путем добыть еды. Верону остановил ее молодой человек: «Я знаю, что такое оказаться за решеткой. Это разрушит твою жизнь. Ты же известна на всю страну».

Популярность Ван де Лер мешала ей. Спортсменке казалось позорным искать работу в супермаркете или просить о пособии. Она боялась, что газеты узнают, как и где она живет. Криминал казался Вероне более действенным способом заработать на жизнь.

Гимнастка занялась шантажом. Она выследила влюбленную парочку и выяснила, что у обоих есть семьи. Она вымогала у любовников все больше и больше денег, пока они наконец не подали заявление в полицию.

При обыске у Вероны изъяли компьютер и обнаружили там два видео и 144 фотографии с детской порнографией, а в машине спортсменки нашли незарегистрированное оружие. Ван де Лер призналась в шантаже, но не в хранении детской порнографии.

Так она оказалась в тюрьме, где провела два с половиной месяца. Верона признавалась, что в тот момент даже подумывала о самоубийстве. А ведь всего 10 лет назад она была звездой мирового спорта.

«Никого не интересовало, что было нужно мне»

Ван де Лер занялась гимнастикой в пять лет. В девять уже блистала на юношеских соревнованиях, в 14 стала абсолютной чемпионкой страны, а еще через год дебютировала на чемпионате мира, заняв c командой пятое место.

Звездным годом в карьере спортсменки стал 2002-й. Ван де Лер завоевала пять медалей (три серебряных и две бронзовых) на чемпионате Европы в Греции, благодаря чему сборная Голландии заняла второе место в общекомандном зачете. В многоборье Верона и вовсе соперничала с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной . До победы голландке не хватило всего 0,05 балла. При этом Ван де Лер опередила россиянку по количеству медалей: пять против четырех.

Через несколько месяцев Ван де Лер завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира в Германии и была признана лучшей спортсменкой года в Нидерландах. Гимнастке прочили медаль на Олимпийских играх в Афинах через два года.

Но на следующем мировом первенстве Верона была в числе запасных. Сборная Голландии провалила турнир, не попав даже в первую десятку в общекомандном зачете, и заработала всего два места для участия в Олимпиаде. Ван де Лер в их число не попала.

Голландка рассталась со своим первым тренером и перешла в гимнастический клуб к бывшему наставнику сборной СССР Борису Орлову . Но и это не помогло — результаты спортсменки продолжали падать. Она постоянно ссорилась с тренерами и родителями.

«Образ милой гимнастки с глазами олененка создали люди, заинтересованные в этом. Я должна была завоевывать медали. Никого не интересовало, что было нужно мне. Я стала подопытным кроликом для федерации и родителей», — говорила впоследствии Ван де Лер.

Последним победным турниром гимнастки стал чемпионат Нидерландов-2007. Там она завоевала три золотых медали и одну бронзовую. Летом следующего года Ван де Лер завершила профессиональную карьеру.

Решение Вероны испортило и без того сложные отношения с семьей. Родители настаивали, чтобы она вернулась в гимнастику. Спортсменка злилась, заявляя, что она для них не ребенок, а машина по зарабатыванию денег.

Верона стала судиться с отцом, которого обвинила в хищении ее призовых денег и доходов от рекламы. В ответ Ван де Лер-старший заявил, что молодой человек дочери напал на него с битой. Гимнастка отсудила у родителей 62 тысячи долларов и окончательно отдалилась от семьи, оказавшись на улице.

«Зрители любят смотреть на девушек с широко раздвинутыми ногами»

После истории с шантажом и тюремным сроком Ван де Лер вернулась к поиску работы. Ей предложили попробовать себя в роли вебкам-модели. Гимнастка общалась с посетителями видеочатов, и за 70 центов в минуту раздевалась, позировала и выполняла просьбы сексуального характера.

@veronagymnast2

Затем Верона согласилась сниматься в порно.

«Мне предложили такую сумму, от которой я не могла отказаться. Деньги обеспечили бы мне будущее, о котором я мечтала. Я хотела открыть собственный магазин или фотостудию», — рассказывала экс-гимнастка.

Ван де Лер восемь лет снималась в фильмах для взрослых. За это время у голландки появился свой сайт с видео— и фотосъемками. По ее словам, это работа, о которой только можно мечтать.

«Это потрясающая возможность. Я установила собственные правила и снималась либо в одиночку, либо с моим парнем», — рассказывала актриса.

Голландка не стесняется своей деятельности и рассказывает о ней в многочисленных интервью. Она признается, что не видит большой разницы между гимнастикой и съемками в порно, и появляется в кадре в спортивном купальнике.

«Между гимнастикой и порно нет большой разницы. Гимнастки в большой степени занимаются эксгибиционизмом. На девушек с широко раздвинутыми ногами любят смотреть. Если бы те, кто критикует меня, знали, как обстоят дела в мире гимнастики на самом деле, то не были бы так категоричны», — уверяет Ван де Лер.

Этой осенью Верона решила завершить карьеру порноактрисы и стать писательницей. Она издала автобиографию «Просто Верона. Наперекор всем правилам», которая, по ее словам, должна помочь девушкам в сложных ситуациях.

Новый вызов голландки — борьба против насилия. По ее словам, родители и члены федерации гимнастики подвергали ее физическому, психическому и сексуальному насилию, поэтому Верона хочет помогать юным гимнасткам. Она уверена: ее опыт дорогого стоит и может помочь многим девушкам, попавшим в мир большого спорта.