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Жены Задорнова стали подругами после смерти артиста 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Дочь артиста Михаила Задорнова Елена в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее мама, вторая жена юмориста Алена Бомбина, в прекрасных отношениях с первой супругой отца Велтой. Известно, что одно время артист жил на две семьи. Слухи, что он ушел от первой жены, появились лишь в 2009 году. К тому моменту у него уже была дочь во втором браке.
«Мы в хороших отношениях. Велта иногда приходит в гости к маме. Нас сблизило горе. Папа не раз предлагал мне встретиться с Велтой, но у нас как-то все не складывалось. Познакомились мы уже, когда папа болел», — сказала девушка.
Интересно, что Михаил Задорнов оставил огромное наследство своим женам и дочери — около двухсот миллионов рублей. Причем никаких споров у родственников не возникло. Все было поровну поделено между двумя супругами юмориста и дочерью. К примеру, Велте досталась квартира в Подмосковье, дом в Юрмале, а также машина.
«Самое главное наследство папа оставил мне — гены, чувство юмора, совесть и честь. Пересуды, конечно, есть, но мы не обращаем на них никакого внимания. Скажу, что лечение оплачивала только семья. Мы продали библиотеку в Юрмале, чтобы были деньги на лечение», — сказала Елена Задорнова.
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Теги:
Общество , Видео , Михаил Задорнов , НТВ
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