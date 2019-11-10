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СМИ: глобальное потепление поможет развитию России 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Глобальное потепление поможет развитию России
Фото: rosatom.ru
Изменение климата постепенно становится реальностью в жизни современного человечества. Обширные участки Земли теряют плодородные слои и становятся безжизненными.
Население вынуждено покидать такие районы. Вымирают целые виды животных, а природные катаклизмы всё чаще беспокоят цивилизацию. Исследователи и политики опасаются возможных изменений. Но есть и те, кто считает такие явления бесценной возможностью, пишет издание Haaretz.
Около 80% мировой торговли осуществляется с помощью морских перевозок. Суэцкий канал пока является главным водным коммерческим маршрутом, соединяющим Европу и Восточную Азию.
Но северо-восточный путь — через Северный Ледовитый океан — сократит расстояние между Старым светом и Дальним Востоком на треть. Кроме того, это позволит уменьшить дальность плавания между Азией и Северной Америкой почти на 20%. Появится альтернатива Панамскому каналу. Больше всего выгоды извлекут страны, имеющие выход к Северному и Балтийскому морям, — в первую очередь Россия.
Москва работает над тем, чтобы использовать подобный сценарий глобальной торговли наряду с Китаем или совместно с ним. В 2017 году российский танкер впервые в истории прошёл по Северному Ледовитому океану без ледоколов. Кремль увеличил своё гражданское присутствие в регионе, а военное достигло масштабов времён холодной войны.
Как ранее писал News.ru, учёные считают, что дальнейший рост среднегодовых температур сделает постоянное недоедание ещё более опасным для здоровья человека, чем сейчас. К такому выводу они пришли, наблюдая за жизнью самых обездоленных жителей Бразилии.
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Теги:
Общество , Газета "Гаарец"
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