СМИ: глобальное потепление поможет развитию России

Изменение климата постепенно становится реальностью в жизни современного человечества. Обширные участки Земли теряют плодородные слои и становятся безжизненными.

Население вынуждено покидать такие районы. Вымирают целые виды животных, а природные катаклизмы всё чаще беспокоят цивилизацию. Исследователи и политики опасаются возможных изменений. Но есть и те, кто считает такие явления бесценной возможностью, пишет издание Haaretz.

Около 80% мировой торговли осуществляется с помощью морских перевозок. Суэцкий канал пока является главным водным коммерческим маршрутом, соединяющим Европу и Восточную Азию.

Но северо-восточный путь — через Северный Ледовитый океан — сократит расстояние между Старым светом и Дальним Востоком на треть. Кроме того, это позволит уменьшить дальность плавания между Азией и Северной Америкой почти на 20%. Появится альтернатива Панамскому каналу. Больше всего выгоды извлекут страны, имеющие выход к Северному и Балтийскому морям, — в первую очередь Россия.

Москва работает над тем, чтобы использовать подобный сценарий глобальной торговли наряду с Китаем или совместно с ним. В 2017 году российский танкер впервые в истории прошёл по Северному Ледовитому океану без ледоколов. Кремль увеличил своё гражданское присутствие в регионе, а военное достигло масштабов времён холодной войны.

Как ранее писал News.ru, учёные считают, что дальнейший рост среднегодовых температур сделает постоянное недоедание ещё более опасным для здоровья человека, чем сейчас. К такому выводу они пришли, наблюдая за жизнью самых обездоленных жителей Бразилии.