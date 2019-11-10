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Путин наградил Александру Пахмутову высшим орденом России 

Lenta.ru 1 час назад
Путин наградил Пахмутову высшим орденом России
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. Об этом глава государства сообщил на концерте Пахмутовой в Большом театре, говорится на сайте Кремля.
«Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь вручить его [орден] Вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле», — сказал Путин, обратившись к композитору.
Президент также поблагодарил Пахмутову за все, что она сделала для страны и народа.
«Я думал, почему у Вас так получается. Такое впечатление, что Вы своими талантливыми, тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь, заглядываете туда и берёте оттуда самое главное. Что самое главное? Любовь», — добавил российский лидер.
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Теги:
Общество , Александра Пахмутова , Владимир Путин
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