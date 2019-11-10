Путин наградил Пахмутову высшим орденом России

Путин наградил Александру Пахмутову высшим орденом России

Президент России Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. Об этом глава государства сообщил на концерте Пахмутовой в Большом театре, говорится на сайте Кремля.

«Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь вручить его [орден] Вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле», — сказал Путин, обратившись к композитору.

Президент также поблагодарил Пахмутову за все, что она сделала для страны и народа.