Россиянку выгнали из Третьяковки за кормление грудью

Россиянку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью

Посетительница Третьяковской галереи Полина Хлынова пожаловалась на то, что ей пришлось покинуть музей после замечания смотрительницы о недопустимости кормления грудью в выставочном зале. Пост опубликован в Instagram -аккаунте Хлыновой.

Женщина рассказала, что ее сын устал и стал капризничать, поэтому она на ходу начала кормить его грудью. Она отметила, что при кормлении в публичных местах старается не мешать окружающим и использует специальный капюшон на рюкзаке, который скрывает голову ребенка.

Несмотря на это, смотрительница галереи попросила ее покинуть зал, объяснив, что работников якобы за это наказывают. Сотрудница заявила, что это неприлично и может отпугнуть иностранных туристов.

«Говорила она это как раз в окружении картин, на которых женщины кормили грудью голожопых младенцев и в соседстве с залом, полным статуй с четко обозначенными вторичными половыми признаками», — сыронизировала Хлынова.

Ей пришлось уйти в холл музея, но комнаты матери и ребенка там не оказалось. Другие сотрудники не смогли ей помочь.

В апреле россиянки пришли к выводу, что кормление грудью допустимо в общественных местах. Женщины отметили, что это естественный процесс, при этом можно выбирать одежду, которая не доставляет дискомфорт ни матери, ни окружающим