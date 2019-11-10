Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ

«Так на всем телевидении»: Познер признал цензуру на ТВ

Накануне сатирик Максим Галкин во время концерта в Новосибирске пожаловался, что раньше с экрана звучало больше юмора на политические темы. А сейчас из-за цензуры говорить со сцены можно далеко не все. Телеведущий Владимир Познер поддержал высказывание шоумена о том что на телевидении работает политическая цензура. «Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на «Первом канале». Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?» — приводит Ura.news слова Познера. Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущий Владимир Познер объяснил, что его бывшие коллеги, начавшие строить карьеру на YouTube, ушли туда только потому, что их выдавили с телевидения. При этом сам Познер заявил, что ему интернет не интересен.