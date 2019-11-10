Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ

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«Так на всем телевидении»: Познер признал цензуру на ТВ 

Рамблер 22 минуты назад
Накануне сатирик Максим Галкин во время концерта в Новосибирске пожаловался, что раньше с экрана звучало больше юмора на политические темы. А сейчас из-за цензуры говорить со сцены можно далеко не все.
Телеведущий Владимир Познер поддержал высказывание шоумена о том что на телевидении работает политическая цензура.
«Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на «Первом канале». Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?» — приводит Ura.news слова Познера.
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущий Владимир Познер объяснил, что его бывшие коллеги, начавшие строить карьеру на YouTube, ушли туда только потому, что их выдавили с телевидения.
При этом сам Познер заявил, что ему интернет не интересен.
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Общество , Видео , Владимир Познер , Максим Галкин , Новосибирск
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