Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ

Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском телевидении

Познер считает справедливыми рассуждения Галкина о том, что сегодня "не все можно говорить". И утверждает, что в настоящее время нет такого канала, на котором ситуация обстояла бы иначе.

"Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?" — комментирует высказывание Галкина журналист.

Свои мысли о цензуре на российских каналах Галкин озвучил во время концерта в Новосибирске.