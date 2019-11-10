Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ

Телеведущий Владимир Познер заявил, что шоумен Максим Галкин прав, говоря о том, что на федеральных каналах есть цензура, передает изданию Ura.ru.
Познер считает справедливыми рассуждения Галкина о том, что сегодня "не все можно говорить". И утверждает, что в настоящее время нет такого канала, на котором ситуация обстояла бы иначе.
"Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?" — комментирует высказывание Галкина журналист.
Свои мысли о цензуре на российских каналах Галкин озвучил во время концерта в Новосибирске.