Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ

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Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском телевидении 

Газета.Ru 50 минут назад
Телеведущий Владимир Познер заявил, что шоумен Максим Галкин прав, говоря о том, что на федеральных каналах есть цензура, передает изданию Ura.ru.
Галкин заявил о цензуре на российском ТВ
Познер считает справедливыми рассуждения Галкина о том, что сегодня "не все можно говорить". И утверждает, что в настоящее время нет такого канала, на котором ситуация обстояла бы иначе.
"Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?" — комментирует высказывание Галкина журналист.
Свои мысли о цензуре на российских каналах Галкин озвучил во время концерта в Новосибирске.
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Теги:
Общество , Видео , Владимир Познер , Максим Галкин , РИА Ura.ru
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