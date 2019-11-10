Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу

Александр Невзоров продал книгу с автографом подозреваемого в убийстве историка

Журналист выставил издание на продажу через свой интернет-магазин.

Олег Соколов подарил Невзорову свою книгу «Армия Наполеона» в 2002 году. «Уважаемому Александру с пожеланиями самых великих свершений и на добрую память», — написал историк.

Менее чем через 12 часов после публикации о продаже книга была продана. По данным портала «Мойка78», лот ушёл за 19 тысяч 950 рублей.

Олега Соколова подозревают в убийстве своей аспирантки. По данным СМИ, он убил девушку из ревности. Накануне доцента СПбГУ задержали, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрубленными руками жертвы. Сейчас историк находится в больнице с переохлаждением. Завтра ему изберут меру пресечения.