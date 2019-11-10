Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Невзоров продал книгу с автографом подозреваемого в убийстве историка 

Говорит Москва + ещё 2 2 часа назад
Журналист выставил издание на продажу через свой интернет-магазин.
Олег Соколов подарил Невзорову свою книгу «Армия Наполеона» в 2002 году. «Уважаемому Александру с пожеланиями самых великих свершений и на добрую память», — написал историк.
Менее чем через 12 часов после публикации о продаже книга была продана. По данным портала «Мойка78», лот ушёл за 19 тысяч 950 рублей.
Олега Соколова подозревают в убийстве своей аспирантки. По данным СМИ, он убил девушку из ревности. Накануне доцента СПбГУ задержали, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрубленными руками жертвы. Сейчас историк находится в больнице с переохлаждением. Завтра ему изберут меру пресечения.
Говорит Москва: последние новости
СМИ узнали обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля СМИ узнали обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля Отца стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства Отца стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства Заслуженный пилот СССР Иван Погорелов умер на 107-м году жизни Заслуженный пилот СССР Иван Погорелов умер на 107-м году жизни 
Теги:
Общество , Видео , Олег Соколов , Александр Невзоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
«Она с благоговением ему в рот смотрела» 19
Брат убитой аспирантки рассказал о последнем разговоре
Брат убитой аспирантки рассказал о последнем разговоре
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье 1486
Рудковская: «Мы решили расстаться!»
Рудковская: «Мы решили расстаться!» 153
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму 586
Видео
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
01:36
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
Криминал Происшествия
Умер Михаил Щетинин
00:21
Умер Михаил Щетинин
Общество
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
01:20
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
Армия
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
01:08
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
Общество
Галкин спародировал Шейнина
01:08
Галкин спародировал Шейнина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение