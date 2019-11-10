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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ 

Газета.Ru 47 минут назад
Соловьев иронично ответил Галкину
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура. Об этом артист сказал в ходе выступления в Новосибирске, где также выразил мнение, что в настоящий момент отечественное телевидение «в худшем смысле слова вернулось в советские времена».
«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством, — подчеркнул Соловьев в разговоре с «Газетой.Ru», — Максим ведет несколько программ, если я правильно понимаю, на замечательном телеканале. Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало — по крайней мере, в его программах — его представлению о прекрасном. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения».
Кроме того, журналист отреагировал на слова Галкина о том, что на российском ТВ «все время рассказывают про Украину». Также телеведущий признался, что юморист, по его мнению, достоин звания народного артиста страны.
«Если кто-то где-то что-то заявляет — это их абсолютное право. У нас же нет цензуры. У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит — уже не очень много [обсуждений Украины на телевидении]. Есть разные программы, поэтому спокойнее нужно [относиться], — заключил Соловьев. — Максим выступил на концерте, надеюсь, концерт прошел прекрасно. И там была другая тема, поднятая Максимом. На мой взгляд, очень верная и справедливая. То есть удивительно, когда такой прекрасный артист, пародист и ведущий до сих пор не обладает званиями. Вот это я считаю неправильным. Потому что Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии».
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Комментарии68 
Теги:
Общество , Владимир Соловьев , Максим Галкин , Газета.Ru , Новосибирск
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