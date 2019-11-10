Соловьев иронично ответил Галкину

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура. Об этом артист сказал в ходе выступления в Новосибирске , где также выразил мнение, что в настоящий момент отечественное телевидение «в худшем смысле слова вернулось в советские времена».

«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством, — подчеркнул Соловьев в разговоре с «Газетой.Ru», — Максим ведет несколько программ, если я правильно понимаю, на замечательном телеканале. Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало — по крайней мере, в его программах — его представлению о прекрасном. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения».

Кроме того, журналист отреагировал на слова Галкина о том, что на российском ТВ «все время рассказывают про Украину». Также телеведущий признался, что юморист, по его мнению, достоин звания народного артиста страны.