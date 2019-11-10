Путин и Соловьёв стали самыми авторитетными в Донбассе

Исследование проводилось по заказу Украинского института будущего. Из числа опрошенных 11,2% доверяют Путину — это самый высокий показатель опроса. За ним следует Владимир Соловьёв, набравший 9,1%, сообщает украинская газета «Зеркало недели».

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа. Кто именно пытается это сделать, он не уточнил.