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Путин и Соловьёв стали самыми авторитетными в Донбассе 

News.ru 1 час назад
Путин и Соловьёв стали самыми авторитетными в Донбассе
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Социологи составили рейтинг доверия жителей ДНР и ЛНР. Его возглавили российский президент Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьёв.
Исследование проводилось по заказу Украинского института будущего. Из числа опрошенных 11,2% доверяют Путину — это самый высокий показатель опроса. За ним следует Владимир Соловьёв, набравший 9,1%, сообщает украинская газета «Зеркало недели».
Телеведущая Ольга Скабеева занимает третью строчку рейтинга (6,7%), глава ДНР Денис Пушилин пользуется авторитетом у 2,9% населения, за ним следует глава российского МИДа Сергей Лавров, которому доверяют 2,5%. В списке есть даже убитый глава ДНР Александр Захарченко (4,9%) и певец Иосиф Кобзон (2,4%).
Президент Украины Владимир Зеленский занял только 18 строчку рейтинга доверия. Он опередил только шоумена Ивана Урганта, которого сочли авторитетным,8% опрошенных.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа. Кто именно пытается это сделать, он не уточнил.
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Теги:
Общество , В мире , Социология , Иосиф Кобзон , Денис Пушилин , Иван Ургант , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Сергей Лавров , Ольга Скабеева , Александр Захарченко , Владимир Путин , МИД
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