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В Крым задумали пустить еще один поезд 

Lenta.ru + ещё 28 1 час назад
В Крым задумали пустить еще один поезд
Фото: РИА Новости
Компания «Гранд Сервис Экспресс», ставшая оператором пассажирских перевозок в Крым, рассматривает возможность запуска еще одного поезда на полуостров, который будет курсировать по маршруту Москва — Севастополь. Об этом со ссылкой на организацию пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, данная инициатива связана с тем, что два запланированных к запуску состава, Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь, не предоставят возможности севастопольцам добраться до столицы напрямую.
Отмечается, что депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал подобную ситуацию «неуважением в адрес жителей города-героя» и подчеркнул, что направил официальный запрос на имя министра транспорта Евгения Дитриха с просьбой разъяснить, когда севастопольцы смогут «добраться до Москвы без пересадок».
В свою очередь глава севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев отметил, что, помимо прочего, в Севастополе нет аэропорта, в связи с чем горожанам также приходится тратить время на дорогу до Симферополя.
Известно, что в заксобрании Севастополя также намерены обратиться в РЖД или российское правительство с предложением открыть новое железнодорожное направление.
9 ноября сообщалось, что россияне купили около четырех тысяч билетов на поезда, которые начнут ездить на полуостров с материковой России.
Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке утром в пятницу, 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.
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Теги:
Общество , Крым наш , Дмитрий Белик , Евгений Дитрих , Олег Николаев , Госдума , Правительство РФ , РЖД , Деловая Россия , Республика Крым
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