В Крым задумали пустить еще один поезд

Компания «Гранд Сервис Экспресс», ставшая оператором пассажирских перевозок в Крым , рассматривает возможность запуска еще одного поезда на полуостров, который будет курсировать по маршруту Москва Севастополь . Об этом со ссылкой на организацию пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, данная инициатива связана с тем, что два запланированных к запуску состава, Москва — Симферополь Санкт-Петербург — Севастополь, не предоставят возможности севастопольцам добраться до столицы напрямую.

Отмечается, что депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал подобную ситуацию «неуважением в адрес жителей города-героя» и подчеркнул, что направил официальный запрос на имя министра транспорта Евгения Дитриха с просьбой разъяснить, когда севастопольцы смогут «добраться до Москвы без пересадок».

Известно, что в заксобрании Севастополя также намерены обратиться в РЖД или российское правительство с предложением открыть новое железнодорожное направление.

9 ноября сообщалось, что россияне купили около четырех тысяч билетов на поезда, которые начнут ездить на полуостров с материковой России.

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке утром в пятницу, 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.