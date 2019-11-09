«Чисто питерское убийство»: Невзоров рассказал о профессоре-маньяке

«Сегодня в знаменитой питерской реке Мойке выловили пожилого идиота, который топил в ней рюкзак, набитый свежей расчлененочкой».

«Это чисто питерское убийство. Более петербургского убийства я за последние 2О лет не помню. Профессор, Кавалер Ордена Почетного легиона…расчленяет свою возлюбленную».

Известный журналист говорит о своих впечатлениях.

«Он, конечно, всегда был абсолютно шизанутый». Соколов не просто изучал личность Наполеона и исторический период, связанный с ним. «Он в этого Наполеона играл. Играл так, что писались даже верблюды в цирке…». Одевался Соколов, по словам Невзорова, исключительно в шитые золотом мундиры, ездил в Париж, где участвовал во всяческих шествиях и реконструкциях.

«Обращаться к нему как-нибудь иначе, как «сир» абсолютно не позволялось. Невзоров вспоминает, как он, не желая участвовать в игре, обратился к наполеонисту по фамилии — Соколов, и тот едва не подпрыгнул.

Александр показал архивную фотографию маньяка — тогда еще вряд ли кто мог предполагать, что он маньяк — где Соколов стоит в одном ряду с известными людьми. Лица некоторых «небезызвестных ныне деятелей» Невзоров прикрыл монетками «из деликатности».

Невзоров показал и подарок Соколова — большую книгу по истории войны 1812 года с автографом. Собственно издание ему абсолютно не интересно — но в связи с тем, что там есть дарственная надпись, начертанная рукой профессора-убийцы, он решил, что ее следует «загнать» как «очень интересную реликвию».