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«Чисто питерское убийство»: Невзоров рассказал о профессоре-маньяке 

Рамблер 21 минуту назад
«Всегда был шизанутый»: Невзоров — о профессоре-убийце
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС
«Сегодня в знаменитой питерской реке Мойке выловили пожилого идиота, который топил в ней рюкзак, набитый свежей расчлененочкой».
Александр Невзоров на «Эхе Москвы» со свойственным ему едким, на грани фола сарказмом рассказал о том, каким он был — Олег Соколов, известный профессор-наполеонист, преподаватель Санкт-Петербургского университета и любитель молоденьких студенток.
«Это чисто питерское убийство. Более петербургского убийства я за последние 2О лет не помню. Профессор, Кавалер Ордена Почетного легиона…расчленяет свою возлюбленную».
Известный журналист говорит о своих впечатлениях.
«Он, конечно, всегда был абсолютно шизанутый». Соколов не просто изучал личность Наполеона и исторический период, связанный с ним. «Он в этого Наполеона играл. Играл так, что писались даже верблюды в цирке…». Одевался Соколов, по словам Невзорова, исключительно в шитые золотом мундиры, ездил в Париж, где участвовал во всяческих шествиях и реконструкциях.
«Обращаться к нему как-нибудь иначе, как «сир» абсолютно не позволялось. Невзоров вспоминает, как он, не желая участвовать в игре, обратился к наполеонисту по фамилии — Соколов, и тот едва не подпрыгнул.
Александр показал архивную фотографию маньяка — тогда еще вряд ли кто мог предполагать, что он маньяк — где Соколов стоит в одном ряду с известными людьми. Лица некоторых «небезызвестных ныне деятелей» Невзоров прикрыл монетками «из деликатности».
Невзоров показал и подарок Соколова — большую книгу по истории войны 1812 года с автографом. Собственно издание ему абсолютно не интересно — но в связи с тем, что там есть дарственная надпись, начертанная рукой профессора-убийцы, он решил, что ее следует «загнать» как «очень интересную реликвию».
Как ранее писал «Рамблер», Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Олег Соколов попросил силовиков отпустить его домой — известный ученый намерен вернуться к исследовательской деятельности.
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Комментарии19 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Общество , Олег Соколов , Александр Невзоров , Эхо Москвы
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