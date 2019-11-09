Словно собачкам: видео, как детям в школе кладут сосиски руками, привело к скандалу

Как пишут СМИ, в одной из школ Екатеринбурга дети жалуются, что школьная еда невкусная, холодная и подают очень маленькие порции.

На Урале местные СМИ распространили видео , которое сняли в одной из школ Екатеринбурга. На кадрах зафиксировано, как в столовой учащимся раскладывают еду руками. По предварительной информации, департамент образования Екатеринбурга решил провести проверку по снятому ролику.

«Видео снято 8 ноября. Детям давали сосиску и гречку. Раскладывали руками. Главный повар на заднем плане тоже без перчаток. Дети жалуются, что еда бывает холодной, невкусной, порции очень маленькие. Приборы столовые кладутся на стол, а он может быть даже не протерт. Макароны, которые давали до этого, были в виде слипшегося комка», — приводит слова собеседника, передавшего видео, издание E1.RU.

Сообщается, что родители учащихся хотели провести проверку столовой, но попасть в школу без согласования директора невозможно.

«Просто прийти и попробовать нельзя. Директор каждый раз обещает, что возьмет ситуацию в свои руки и лично проверит. Но результата нет», — уточняет собеседник.

В департаменте образования утверждают, что раскладывали еду руками не сотрудники школы, а персонал поставщика.