«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения

Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".

"Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный соцуим. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами, хотим или не хотим, но строим, — наоборот", — заявил специалист.

По его словам, сейчас приоритетом является эго — карьера, деньги.

"Мы в последнее время воспитывали потребителей, и вот вам результат", — добавил Аполихин.

Он отметил необходимость поддерживать не только семьи с детьми, но и тех, кто пока планирует пополнение. Репродуктолог считает важными пособия на ребенка, материнский капитал, но, по его словам, важно подтолкнуть людей к решению создать семью.

"Надо воздействовать на уровне школы, образовательных программ, на уровне отношения к семье в СМИ. Сейчас непопулярно быть многодетной, непопулярно быть отцом", — заключил специалист.