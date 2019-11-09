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«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Минздраве назвали причины убыли населения
Фото: РИА Новости
Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
"Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный соцуим. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами, хотим или не хотим, но строим, — наоборот", — заявил специалист.
По его словам, сейчас приоритетом является эго — карьера, деньги.
"Мы в последнее время воспитывали потребителей, и вот вам результат", — добавил Аполихин.
Он отметил необходимость поддерживать не только семьи с детьми, но и тех, кто пока планирует пополнение. Репродуктолог считает важными пособия на ребенка, материнский капитал, но, по его словам, важно подтолкнуть людей к решению создать семью.
"Надо воздействовать на уровне школы, образовательных программ, на уровне отношения к семье в СМИ. Сейчас непопулярно быть многодетной, непопулярно быть отцом", — заключил специалист.
В четверг Счетная палата заявила о продолжающейся четвертый год естественной убыли в России. По данным ведомства, за восемь месяцев население страны сократилось на 52 тысячи человек.
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Теги:
Общество , Минздрав РФ , Счетная палата , Радиостанция "Говорит Москва"
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