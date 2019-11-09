«Остальные успокоятся»: чиновник пригрозил россиянам расстрелами

«Остальные успокоятся»: чиновник пригрозил жителям расстрелами

Расстрелы недовольных условиями жизни жителей Карелии успокоят общественные волнения, заявил глава Олонецкого городского поселения Сергей Прокопьев . Кроме того, он назвал жителей своего города «социальными паразитами». Несколько депутатов горсовета направили жалобу на поведение главы района губернатору Карелии.

Недовольных коммунальными условиями жителей Олонецкого городского поселения Карелии необходимо расстреливать, заявил глава районной администрации Сергей Прокопьев на заседании депутатской комиссии совета.

Как сообщает карельский портал «Черника» со ссылкой на очевидцев с заседания, эту фразу чиновник произнес в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенным дренажем в городе и другими условиями жизни.

«Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», — сказал Прокопьев.

Кроме того, в ходе обсуждения проблемы захоронений он назвал жителей своего города «социальными паразитами».

После окончания заседания несколько депутатов горсовета направили жалобу на поведение главы района губернатору Карелии Артуру Парфенчикову . При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил, передает Ura.Ru.

В конце августа разразился скандал с тогдашним руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич . В своей речи чиновница оскорбила пострадавших от паводка, указав, что сейчас они живут в пунктах временного размещения в гораздо лучших условиях, чем имели у себя в домах.

И при этом Алашкевич, судя по всему, не понравилось, что жители региона благодарили президента России Владимира Путина за «спасение», а не руководство области, передает ФАН.

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты!

Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья».

Кроме того, она заявила, что в центрах временного содержания местные жители живут лучше, чем «было в их хлеву». Вероятно, под «хлевом» она имеет в виду дома, которые люди потеряли из-за наводнения.

В мае нынешнего года сотрудница администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Любовь Иванцова, которая предложила местным жителям «езжать в другие поселки» на жалобу о закрытии единственной переправы через Обь, получила дисциплинарное взыскание.

Чиновнице сделали замечание, что повлекло лишение премии в полном объеме. Скандал разразился в начале мая, когда Иванцова комментировала во «ВКонтакте» пост о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами.

В ответ на жалобы местных жителей чиновница предложила им «езжать в другие поселки», а также поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим. Она добавила, что мост по их приказу «строить не будут».

Двумя месяцами ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев назвал алкашами и тунеядцами тех, кто получает минимальную пенсию в 8 тысяч рублей. По его словам, те, кто нормально работал в советское время, сейчас имеют пенсию в 25 тысяч и более.

Тогда же бывшая жена экс-депутата Госдумы миллионера Виталия Южилина — Илона Столье — предложила запретить «нищебродам» и «быдлу» заходить в дорогие рестораны, чтобы не создавать эстетических неудобств элите.

В сентябре прошлого года на тот момент директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа заявила, что нынешнюю молодежь рожать не просили, поэтому государство ей ничего не должно.