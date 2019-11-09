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Филолог назвала слова года в России 

РИА Новости 1 час назад
Филолог назвала слова года в России
Фото: © Fotolia / zapp2photo
В этом году российских составителей словарей должны "зацепить" слова, связанные с робототехникой. "Чат-бот" и "виртуальных собеседник" — это понятия 2019 года, рассказала в эфире радио Sputnik доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгина.
"Я думаю, что в этом году это будут слова "чат-бот", "виртуальный собеседники". Что-то с роботами. Это связано с тем, что сейчас очень важная проблема в том, что не понятно, что сможет делать человек, когда робот возьмет на себе огромное количество функций", — отметила филолог.
Английские же словари в 2019 году пополнились экологическими понятиями. По мнению издателя Толкового словаря английского языка, словом года стало выражение Climate strike (климатическая забастовка). Словосочетание появилось раньше, но в 2019 году стало общеупотребительным. Популярность выражению добавило выступление экологической активистки Греты Тунберг в ООН.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Грета Тунберг , МГУ , ООН , ИА Sputnik
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