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Опекун козла Тимура продолжит шефство над его сыном 

РИА Новости 1 час назад
Решена судьба сына козла Тимура
Фото: РИА Новости
Опекун из Москвы несколько лет навещала козла Тимура, за дружбой которого с тигром Амуром наблюдал весь мир, сейчас она продолжает шефство над его сыном Тимуридом, рассказал РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
Умер козел Тимур
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке.
"Опекун Тимура Эльвира Головина из Москвы специально приезжала в парк к своему подопечному, чтобы его покормить. И именно она в своем обращении, опубликованном на сайте парка, сообщила грустную новость о его кончине. Эльвира Головина взяла шефство над его сыном Тимуридом, а также она опекает кабана Дэна", — рассказал РИА Новости Дмитрий Мезенцев.
Он добавил, что добрая традиция, когда к животным приезжают их опекуны, продолжается.
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Теги:
Общество , Дмитрий Мезенцев , РИА Новости , Москва
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