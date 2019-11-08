Решена судьба сына козла Тимура

Опекун козла Тимура продолжит шефство над его сыном

Опекун из Москвы несколько лет навещала козла Тимура, за дружбой которого с тигром Амуром наблюдал весь мир, сейчас она продолжает шефство над его сыном Тимуридом, рассказал РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке.

"Опекун Тимура Эльвира Головина из Москвы специально приезжала в парк к своему подопечному, чтобы его покормить. И именно она в своем обращении, опубликованном на сайте парка, сообщила грустную новость о его кончине. Эльвира Головина взяла шефство над его сыном Тимуридом, а также она опекает кабана Дэна", — рассказал РИА Новости Дмитрий Мезенцев.

Он добавил, что добрая традиция, когда к животным приезжают их опекуны, продолжается.