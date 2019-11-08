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Российского чиновника обвинили в желании «пристрелить» недовольных граждан 

Lenta.ru + ещё 5 13 часов назад
Чиновник предложил «пристрелить» недовольных россиян
Фото: сайт Олонецкого национального муниципального района
Глава администрации Олонецкого муниципального района Карелии Сергей Прокопьев заявил, что «пристрелил бы» тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы, чтобы «успокоить» население. Об этом сообщило издание «Черника».
24 октября на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения местный совет ветеранов попросил Прокопьева привести в порядок братскую могилу. Он ответил, что люди привлекают на это дополнительные средства, но в Олонце такого нет и в городе «окопались социальные паразиты».
Комиссия также обсуждала работу общественной бани и нарушение дренажа — проблемы, которые не решаются уже несколько лет. После этого Прокопьев заявил, что «была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», а затем добавил, что это шутка.
Как пишет «Руна», депутат горсовета Олонца Нина Щербакова направила жалобу на поведение Прокопьева губернатору Карелии Артуру Парфенчикову. На главу района также пожаловалась общественница Наталья Антонова. О том, что у инцидента есть свидетели, заявил председатель совета «Справедливой России» Ройне Изюмов, передает «КарелИнформ».
Депутаты Ололнецкого городского поселения заявили, что информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности, а также поставили свои подписи под соответствующим письмом. Одна из депутатов, упоминающаяся в публикациях, заявила, что у нее не брали комментариев, пишет «Московский комсомолец-Карелия». Издание не уточняет имя депутата. Сам Прокопьев пока никак не прокомментировал ситуацию.
В августе разгорелся скандал из-за аудиозаписи, на котором, предположительно, начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, сравнила пострадавших от паводка с бичами. Чиновницу отстранили от работы, ее высказывания раскритиковал президент России Владимир Путин. Позднее она написала заявление на увольнение.
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Теги:
Общество , Наталья Антонова , Сергей Прокопьев , Артур Парфенчиков , Ирина Алашкевич , Владимир Путин , Справедливая Россия , ИА "Карелинформ" , Республика Карелия
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