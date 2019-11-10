Что покупать и как не прогореть в китайскую «черную пятницу»?

В «день холостяка», 11 ноября, в мире пройдет главная распродажа в сфере интернет-ретейла. Площадки Tmall и AliExpress, принадлежащие китайской Alibaba , будут продавать товары с огромными скидками.

Китайский аналог «черной пятницы» быстро стал приятной традицией в сфере интернет-ретейла. Коммерсанты из Поднебесной поняли, что 11 ноября, когда страна отмечает «день одиноких людей», торговля идет лучше обычного. Потому грандиозная распродажа, которой в этом году исполняется шесть лет, ежегодно побивает свои же рекорды.

Для понимания: в прошлом году всего за сутки площадки группы Alibaba продали товаров на 30 млрд долларов, что почти на четверть больше, чем в 2017 году. Основная часть распродажи придется на площадку AliExpress. Событие стартует в 11 часов утра 11 ноября.

Однако, по сути, распродажа уже началась. Так, с 28 октября пользователи уже могут добавлять нужные им товары в корзину. За каждое такое действие им начисляются баллы. В понедельник их можно будет обменять на скидочные купоны — ими возможно расплатиться за акционный товар.

На самой большой распродаже года можно будет приобрести продукцию со скидкой до 70%. Но есть и риски, о них предупреждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров

Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли: «Эти скидки настолько большие на AliExpress бывают, что поставщики обычно уходят в минус, продают ниже себестоимости, потому что их к этому вынуждает политика главного маркетплейса, AliExpress. Нужно понимать, что AliExpress завален заказами и заказ придется ждать не две-три недели, как обычно, а до двух месяцев. Заказ приедет позже, так как ни » Почта России », ни другие логистические операторы, ни сам AliExpress не будут справляться с таким количеством заказов. Все мы видели огромное количество видео на YouTube, когда взрываются сотовые телефоны, полученные с AliExpress, взрываются зарядные устройства, полученные с AliExpress. Это такая лотерея: в 95% случаев все в порядке, в 5% случаев бывают проблемы».

Важно и не прогореть, а это возможно. Эксперты отметили, что за несколько недель до акции некоторые продавцы специально повышают цены, чтобы затем предложить привлекательную скидку. К примеру, есть куртка, которая раньше стоила 10 тысяч рублей, но вендор заранее поднял прайс вдвое и уже потом предложил 50-процентный дисконт.

Чтобы не прогадать, пользователи рекомендуют установить специальное расширение для браузера, которое позволяет увидеть динамику изменения цен. Ситуацию комментирует генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: «Повышение цен перед распродажами, чтобы потом заявить распродажу, — это технология преимущественно маленьких компаний, семейного бизнеса. Это действительно может быть. Крупные игроки такого избегают. Сегодня покупателей действительно очень трудно обмануть, потому что рынок стал благодаря интернету очень транспарентным. С точки зрения вложения денег лучше всего покупать то, что редко уценивается, — электронику, это самая активная категория покупок».

Приобрести можно будет не только китайские товары, но и продукцию западных брендов — Adidas, Bosch, L'Oreal и других. Чтобы распродажа была не только выгодной, но и веселой, AliExpress запустила мини-игру «Шопоголия», в которой можно шагать по игровому полю и собирать бонусы. Организаторы обещают, что главный приз — промокод на один миллион долларов.