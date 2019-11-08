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Почти 2,5 тысячи человек купили билеты на поезда до Крыма 

Москва24 39 минут назад
Почти 2,5 тысячи россиян купили железнодорожные билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга с начала продаж. Об этом сообщает ТАСС.
Названа стоимость билетов на поезд в Крым
"По состоянию на 15:00 мск, через кассы в Крыму продано 606 билетов на поезда, а в целом по стране 2484 билета. Кассы работают без сбоев, все в порядке", — заявили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).
Продажа билетов на поезда в Крым открылась утром 8 ноября. Первый проездной документ выкупили в 08:01, через минуту после старта продаж. А за первые пять часов разошлось более 1,5 тысячи билетов.
Желающих опробовать новый маршрут было так много, что сайт перевозчика "Гранд сервис экспресс", который реализует продажу билетов до Крыма, начал работать с перебоями.
Первый поезд "Таврия" (№ 7/8) отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. На следующий день состав поедет из Москвы в Симферополь, он преодолеет 2009 километров за 33 часа. Доехать до Крыма из Москвы можно за 2966 рублей, а из Петербурга — за 3500 рублей.
Поезда пройдут по самому протяженному в России мосту — Крымскому. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение на нем открыто с 2018 года, этим летом сообщалось об окончании укладки рельсов.
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Теги:
Общество , Видео , Москва , Республика Крым , Санкт-Петербург
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