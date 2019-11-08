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«Пожар» стало словом года — 2019 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
В России назвали «слово года»
Фото: РИА Новости
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина выявил слова, наиболее употребляемые в 2019 году в русскоязычных медиа. Лидером стало слово "пожар", на втором месте — "протест". Об этом свидетельствуют итоги исследования института, которые поступили в распоряжение ТАСС в пятницу.
"Всплеск частотности слова "пожар" обусловлен двумя событиями — пожар с Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири. Частотность слова "протест" также подпитывалось вниманием сразу к нескольким событиям — протестам в Париже, Гонконге, Москве", — объясняет научный руководитель проекта "Слово года" в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина Михаил Осадчий.
В материалах СМИ и социальных сетях эксперты выявили более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для россиян тем в 2019 году. В их число вошли: старт пенсионной реформы; смена власти Казахстана; крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines; зимняя Универсиада в Красноярске; пожар в Соборе Парижской Богоматери; смена власти Украины; крушение самолета SCJ 100 в Шереметьево; выборы в Московскую городскую думу; пожары в Сибири; закон о "суверенном интернете".
Частотность употребления ключевых слов сравнивалась с частотностью употребления этих же слов в течение трех предшествующих лет. Слово "пожар" в этом году использовалось в пять раз чаще. Слово "протест" — в три раза. Популярность остальных ключевых слов оказалась относительно стабильной в течение трех лет.
Особое внимание эксперты обратили на появившееся в этом году словосочетание "суверенный интернет".
"Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца", — подчеркнул Осадчий.
В английском языке по версии Collins English Dictionary словом года стало выражение "climate strike" ("климатическая забастовка"). Однако в русском слова "климат" и "климатический" не вышли в лидеры. Тема климата волновала россиян только в контексте пожаров в Сибири.
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Теги:
Общество , Михаил Осадчий , Мосгордума , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Москва
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