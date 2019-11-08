Появились подробности скандала с «избиением» актера в МХАТ

Стали известны новые подробности скандала с «избиением» актера в МХАТ

Скандал, связанный с конфликтом в МХАТ имени Горького набирает обороты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера Николая Сахарова избивал его художественный руководитель. Позднее в пресс-службе МХАТ эту информацию опровергли. Сам Николай Сахаров рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» подробности конфликта. Представители театра, в свою очередь, назвали актера провокатором и неадекватным человеком.

Николай Сахаров утверждает, что 6 октября его не захотели пускать на производственное совещание в театре, после чего произошел конфликт, зафиксированный артистом на камеру мобильного телефона.

— Бойков меня ударил по лицу! Я ему даже не мог ответить, там десять человек стояло. Он подошел ко мне и стал меня трепать по щеке как проститутку. Это на зоне называют «вызов на ответку». Я не двигался, говорил: «Уберите руки!» Он меня поцарапал, хлопнул достаточно сильно и отскочил. Я снимал это на телефон, но он телефон у меня выбил. Его держали, а он кричал: «Пустите меня! Я ему отобью!» Там было человек десять. Я к нему даже не притронулся. Конфликт у нас начался раньше, я опубликовал про Бойкова статью, в которой написал, кто он, и Бойков среагировал. Потом я сочинил про него стих. Это тоже вызвало с его стороны злобу! — сказал Сахаров.

Актер признался, что по совету товарищей после избиения сходил в больницу и снял побои. Он обещает подать заявление в полицию. По его объяснению, сразу после потасовки он этого не сделал, так как его родственнице было плохо: «Она в больнице, в пограничном состоянии, я был у нее — боялся, что тетя умрет». В деталях Николай Сахаров описал свою версию событий:

— Эдуард Бойков вызвал меня на работу. Я пришел в свой театр. Мне сказали, что меня не пустят. Он однажды кричал на труппу. Старая ведущая театральная актриса, Лидия Кузнецова, выбежала вперед и упала перед ним на колени и стала просить прощения от лица всех актеров… Все это происходило на сборе труппы, какая-то фантасмагория!

Сахаров сказал, что Бойков потребовал перехода на срочный договор штатных артистов. По словам «театрального оппозиционера», артистам это не нужно. В конце 2018 года перед уходом с поста художественного руководителя Татьяна Доронина ввела в штат 40 молодых актеров, чтобы их нельзя было просто так уволить. Собеседник корреспондента считает, что Доронина по-матерински позаботилась о людях.

— Бойков вынудил многих людей написать заявления, теперь они находятся полностью в его власти и могут быть уволены в течение 10 минут без объяснения причин. С теми, кто в штате так поступить нельзя, их может уволить худсовет, но только за реальный провал и систематические нарушения. За этим следят Управление культуры и министерство Культуры, — посетовал опальный артист.

Актер говорит, что Бойков зол и может его «заказать». Кроме того, Сахарову, по словам самого же актера, уже звонили представители Бойкова, и грозили посадить за то, что он избил Бойкова.

Своей точкой зрения поделился представитель художественного руководителя театра МХАТ имени Горького Иоанн Лазарев:

— 6 ноября состоялась очередная рабочая встреча артистов с художественным руководителем, Эдуардом Бойковым. Встреча проводилась с артистами, которые с энтузиазмом отнеслись к творческой политике, проводимой новым руководством. Все эти лица были приглашены персонально. Николай Сахаров попытался прорваться на то совещание, хотя в списке его не было.

Лазарев объяснил, что заседание проходило в кабинете. Люди собрались для конструктивного разговора, а Сахаров пытался проникнуть в комнату явно с провокационной целью — помешать работе, сорвать встречу.

— Он кричал о том, что его «не пускают в родной театр», хотя находился внутри этого театра. Сахаров всем хамил, вел себя неадекватно. Когда пришел руководитель, Эдуард Бойков блокировал ему вход к людям, которые ожидали своего художественного руководителя. Эдуард отстранил дебошира от себя и вошел в кабинет, видели это несколько человек. Есть видео, на котором видно, как скандалист не дает людям возможности пройти.

Представитель дирекции театра заявил, что руководство МХАТ будет разбираться с неправомерными действиями сотрудника в рамках закона. Олег Лазарев заметил, что конфликт с подачи Сахарова возник давно, и он его постоянно разжигает. Ранее у конфликтного актера не сложились отношения и с предшественницей Бойкова —Татьяной Дорониной:

— Этот же Сахаров многие годы враждовал с Татьяной Васильевной, и был в ее театре персоной нон-грата. Это подтвердит любой артист, который работает во МХАТ. Она откровенно не хотела и не работала с этим проблемным актером, но по трудовому законодательству уволить его не могла. Сейчас он пользуется этим же.

Помощник Бойкова заметил, что изначально Сахаров хотел работать с новым художественным руководителем. Но когда пошла речь о работе и переходе на новые срочные контракты, как это принято во всех остальных театрах, Сахаров заупрямился и стал разжигать нездоровую обстановку в коллективе. Лазарев посетовал, что уволить конфликтного сотрудника они не могут, но творчески сотрудничать и просто общаться с ним не получается: