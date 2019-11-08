Малышева отреагировала на прогноз о вымирании миллениалов

Миллениалы — те, кто родился в 1981-1996 годах. Представители предыдущего поколения, «Икс», родились в 1961–1981 годах.

Недавно, как сообщал «Рамблер», в Blue Cross Blue Shield Association, федерации 36 страховых организаций и компаний США, спрогнозировали, что смертность среди миллениалов будет на 40% выше, чем среди «иксов», а среди причин этого упомянули бедность и угрозу ранних болезней.

«Смешно слушать», — прокомментировала доклад BCBS Елена Малышева.

Причиной смехотворности доклада она назвала повсеместный рост продолжительности жизни, а его причиной — огромные перемены в жизни людей, в том числе изобретение вакцин, антибиотиков, статинов и аспирина.

По словам Малышевой, жизнь не сократится, а проблема в другом — в огромном количестве пожилых людей, которые не смогут работать. Человечеству предстоит понять, как содержать их и наделить их жизнь смыслом.