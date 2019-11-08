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Малышева отреагировала на прогноз о вымирании миллениалов 

Рамблер 1 час назад
Малышева отреагировала на прогноз о вымирании миллениалов
Фото: РИА Новости
Высокая смертность среди миллениалов смехотворна, заявила «Национальной службе новостей» Елена Малышева.
Миллениалы — те, кто родился в 1981-1996 годах. Представители предыдущего поколения, «Икс», родились в 1961–1981 годах.
Недавно, как сообщал «Рамблер», в Blue Cross Blue Shield Association, федерации 36 страховых организаций и компаний США, спрогнозировали, что смертность среди миллениалов будет на 40% выше, чем среди «иксов», а среди причин этого упомянули бедность и угрозу ранних болезней.
«Смешно слушать», — прокомментировала доклад BCBS Елена Малышева.
Причиной смехотворности доклада она назвала повсеместный рост продолжительности жизни, а его причиной — огромные перемены в жизни людей, в том числе изобретение вакцин, антибиотиков, статинов и аспирина.
По словам Малышевой, жизнь не сократится, а проблема в другом — в огромном количестве пожилых людей, которые не смогут работать. Человечеству предстоит понять, как содержать их и наделить их жизнь смыслом.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Елена Малышева
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