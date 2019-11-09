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Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России 

Lenta.ru + ещё 18 2 часа назад
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного украинским изданием «Зеркало недели» и Украинским институтом будущего.
«50,9 процента считают, что нынешние территории ЛНР/ДНР должны стать частью России, еще 13,4 процента — частью России, но с особым статусом. Таким образом, подавляющее большинство жителей ЛНР/ДНР — 64,3 процента — видят эту часть Донбасса в составе России», — говорится в исследовании.
Уточняется, что за присоединение к Украине выступают 5,1 процента опрошенных, еще 13,4 процента видят эти территории частью Украины, но с особым статусом.
При этом, согласно данным опроса, проведенного берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), большинство жителей Донбасса считают считают ДНР и ЛНР частью Украины.
После присоединения Крыма к России в 2014 году на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Столкновения шли между вооруженными силами Украины с одной стороны, и повстанцами из Донецкой и Луганской областей — с другой. 9 ноября стало известно, что представители Народной милиции ДНР выпустили сигнальные ракеты белого, а затем зеленого цвета, чем обозначили свою готовность приступить к отводу войск сил на участке Богдановка — Петровское.
Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита «нормандской четверки», куда входят Франция, Украина, Россия, а также Германия и где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в регионе.
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Теги:
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